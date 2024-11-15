Скоріш за все, у вашому домі верхня частина холодильника також заставлена різноманітними речами, адже це справді зручно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та все ж є кілька причин, з яких використовувати цю поверхню як додаткову полицю не варто.

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Ліки

Більшість ліків потрібно зберігати у прохолодному та темному місці, а відкритий простір на теплому холодильнику точно для цього не підходить для цього. Зберігання ліків на холодильнику з часом зменшить їхню ефективність. До того ж завжди є ризик, що вони впадуть звідти у щілину між холодильником та стіною, і дістати їх звідти буде дуже непросто.

Важкі предмети

Якщо ви будете постійно підіймати цей важкий кухонний комбайн чи настільний міксер на холодильник і назад, можете непогано натренувати руки. Або ж це призведе до болю у спині та шиї.

Окрім того, якщо важкий предмет випадково впаде з холодильника під час відкривання дверцят, або ж вислизне з ваших рук, це може не тільки пошкодити підлогу та техніку, але й завдати травм.

Речі, якими ви часто користуєтеся

Коли ви організовуєте свою кухню, потрібно подумати про те, аби розмістити прилади та предмети, якими ви найчастіше користуєтеся, у найбільш доступних місцях. Тож класти посуд та побутові прилади на холодильник – це далеко не найкраща ідея, адже діставати речі звідти зазвичай незручно.

А іноді розміщення речей на верхній частині холодильника може призвести ще й до того, що ви просто забудете про їхнє існування.

Продукти, що швидко псуються

Верх холодильника теплий, а часто ще й вкритий пилюкою. Це значить, що класти туди фрукти та овочі, а також інші продукти, які можуть зіпсуватися досить швидко – найгірша ідея.

Вино

Якщо у вас домашній бар облаштований на холодильнику, саме час перенести його. В ідеалі вино має зберігатися за досить прохолодної температури, і тепла частина на вершечку холодильника точно буде надто гарячою для цього напою.



Вино не варто зберігати на холодильнику / Фото Pexels

Його якість може суттєво погіршитися, та й на смак тепле вино буде не дуже приємним.

Мийні засоби

Мийні засоби можуть здатися непоганим кандидатом на зберігання нагорі холодильника, та все ж варто бути обережними. Якщо вони розіллються чи почнуть витікати, це може пошкодити холодильник та саму їжу, а прибирання стане справжньою катастрофою.