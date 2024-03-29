Щоб не накликати бідність і негаразди: 5 речей, які не можна зберігати вдома

Часто досягнення фінансової стабільності здається якимось недосяжним завданням, навіть коли ви працюєте часто та наполегливо. Провиною цьому можуть бути речі, які притягують негатив.

Скоріш за все, ви не надто часто замислюєтеся про те, як саме речі, що ви зберігаєте у себе вдома, можуть впливати на ваше життя. Та є 5 несподіваних предметів, які ви можете мати, які, за повір'ями, часто призводять до бід та нещасть.

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Речі з "мертвою" енергією

Езотерики переконані, що кожен предмет, що зберігається у вашій оселі, має свою унікальну енергетику, що може у той чи інший спосіб впливати на життя людини. І такі речі як, наприклад, сушені або штучні квіти, колекції комах, опудала тварин, вироби із метеликів мають "мертву" енергію.

Вона може у багатьох людей асоціюватися зі смертю та точно не сприятиме благополуччю та фінансовому процвітанню, тож таких речей краще позбутися.

Годинник, що зупинився

Коли ваш годинник зупиняється чи ламається, це може означати припинення якихось основних життєвих процесів, і такий предмет заважатиме вашому прогресу та розвитку. Тож якщо ваш годинник потребує звичайної заміни батарейки, краще не відкладати цю справу на місяці.

Та зберігати вдома прилад, що вже непридатний до ремонту, все ж не варто, інакше можете зіштовхнутися із застоєм у особистому розвитку.

Безлад у домі

Якщо у вашому житловому просторі накопичується дуже багато зайвого безладу, і потік такої енергії може стати перешкодою для багатьох позитивних можливостей. І для того, щоб у вас не відбулося виснаження фінансів, дуже важливо упорядкувати весь свій простір та позбутися від усіх зайвих речей.

Розбиті та зламані речі

Коли ваша річ ламається та перестає функціонувати, це може також означати і зупинку в вашому особистому розвитку. Не варто залишати в домівці розбитий посуд, зламані шафи чи не зважати на крани, що протікають – все це може вплинути на вашу особисту та фінансову динаміку.

Розбиті дзеркала та скельця

Більшість людей вже точно чула про те, що тримати вдома розбите дзеркало – це точно не щасливий знак. Дзеркала езотерики вважають порталами до потойбічного світу, і дзеркало, що тріснуло, може дозволити негативній енергії та злим дцхам проникнути у світ живих.