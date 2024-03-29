Чтобы не навлечь бедность и невзгоды: 5 вещей, которые нельзя хранить дома

Часто достижение финансовой стабильности кажется какой-то недостижимой задачей, даже когда вы работаете часто и упорно. Виной этому могут быть вещи, которые притягивают негатив.

Скорее всего, вы не слишком часто задумываетесь о том, как именно вещи, что вы храните у себя дома, могут влиять на вашу жизнь. Но есть 5 неожиданных предметов, которые вы можете иметь, которые, по поверьям, часто приводят к бедам и несчастьям.

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Вещи с "мертвой" энергией

Эзотерики убеждены, что каждый предмет, хранящийся в вашем доме, имеет свою уникальную энергетику, что может тем или иным образом влиять на жизнь человека. И такие вещи как, например, сушеные или искусственные цветы, коллекции насекомых, чучела животных, изделия из бабочек имеют "мертвую" энергию.

Она может у многих людей ассоциироваться со смертью и точно не будет способствовать благополучию и финансовому процветанию, поэтому от таких вещей лучше избавиться.

Часы, что остановились

Когда ваши часы останавливаются или ломаются, это может означать прекращение каких-то основных жизненных процессов, и такой предмет будет мешать вашему прогрессу и развитию. Поэтому если ваши часы нуждаются в обычной замене батарейки, лучше не откладывать это дело на месяцы.

И хранить дома прибор, что уже непригоден к ремонту, все же не стоит, иначе можете столкнуться с застоем в личном развитии.

Беспорядок в доме

Если в вашем жилом пространстве накапливается очень много лишнего беспорядка, и поток такой энергии может стать препятствием для многих положительных возможностей. И для того, чтобы у вас не произошло истощение финансов, очень важно упорядочить все свое пространство и избавиться от всех лишних вещей.

Разбитые и сломанные вещи

Когда ваша вещь ломается и перестает функционировать, это может также означать и остановку в вашем личном развитии. Не стоит оставлять в доме разбитую посуду, сломанные шкафы или не обращать внимания на краны, что протекают – все это может повлиять на вашу личную и финансовую динамику.

Разбитые зеркала и стекла

Большинство людей уже точно слышали о том, что держать дома разбитое зеркало – это точно не счастливый знак. Зеркала эзотерики считают порталами в потусторонний мир, и зеркало, что треснуло, может позволить негативной энергии и злым дцхам проникнуть в мир живых.