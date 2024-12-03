Ніколи не фотографуйте ці 5 речей: накличете лихо на себе і дім

Чимало людей вірять, що фотографії, так само як і багато інших речей, можуть мати позитивну чи негативну енергетику. І вона може нашкодити людині, якщо не бути досить обережними.

Якщо ви хочете притягувати до свого життя тільки позитивну енергетику, потрібно уважно ставитися до всього, що ви фотографуєте, повідомляє 24 Канал. Деякі фото можуть принести невдачу та лихо.

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Люди, які сплять

Якщо ви фотографуєте людину, коли вона спить, ви можете випадково їй нашкодити. Езотерики вірять, що такі знімки можуть спричинити навіть проблеми зі здоров'ям. І особливо стосується ця заборона маленьких дітей.

Відображення у дзеркалі

Фотографії дзеркала можуть стати потужним магнітом різних конфліктів та сварок, а також численних непорозумінь. Шкоди не завдадуть такі знімки тільки тоді, коли вони зберігаються винятково у цифровому вигляді – наприклад, у вас на смартфоні. А ось роздруковувати та вішати на стіни такі фотографії точно не варто.

Занедбані будинки та руїни

Фотографії з такими об'єктами мають дуже потужну негативну енергетику. Біля таких будівель точно не варто робити фотографії, інакше ви можете накликати на себе дуже багато неприємностей.



Старі будинки ремонтувати не варто / Фото Pexels

Фотосесії перед весіллям

Езотерики також вірять у те, що перед одруженням робити фотографії не варто, адже так можна злякати сімейне щастя. Окрім того, у день весілля нареченим не варто дарувати одне одному фотографії – це начебто може призвести до розставання.

Портрети померлих

Не варто вішати на стіни також портрети покійних родичів. Такі фотографії начебто мають "мертву" енергетику. У домі, де висять такі фото, можуть надто часто виникати проблеми та неприємності.