Деякі господині вдаються до використання хімікатів, втім можна обійтися навіть без спеціальних засобів, пише 24 Канал. Звичайний лавровий листок здатен виправити ситуацію.

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Як позбутися жучків у крупі

Жучки люблять проникати в різні крупи та борошно, якщо продукти зберігаються у вологості чи в сильному теплі. Також вони здатні туди залізти через погане зберігання чи навіть з’явитися всередині упаковки ще на етапі виробництва. Щоб жучки не залазили у продукти харчування, їх треба тримати в спеціальних контейнерах.

Також важливим елементом від жучків є лавровий лист. Господині люблять його за універсальність. Після покупки крути, крупу треба пересипати у ємність й додати туди 1 чи 2 листочки, залежно від розміру та банки. Переживати про те, що лавровий листок вплине на смак не варто. Попри те, що він має помітний запах, на смакові властивості круп не подіє.



Жучків у крупах можна позбутися / Фото Pexels

Якщо ж лаврового листка немає під рукою, тоді можна спробувати й інші засоби, які їх відлякають. Це може бути часник. Сушені зубчики треба поставити в банку, а їхній різкий запах їх швидко відлякає. Також відлякати жучків здатен чорний перець. Треба покласти кілька горошин в крупу, щоб відлякати комах.

Сіль не відлякає шкідників, але якщо всипати всередину банти її дрібку, то це знизить ризик їхньої появи.