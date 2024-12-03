Некоторые хозяйки прибегают к использованию химикатов, впрочем можно обойтись даже без специальных средств, пишет 24 Канал. Обычный лавровый лист способен исправить ситуацию.

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Как избавиться от жучков в крупе

Жучки любят проникать в различные крупы и муку, если продукты хранятся во влажности или в сильном тепле. Также они способны туда залезть из-за плохого хранения или даже появиться внутри упаковки еще на этапе производства. Чтобы жучки не залазили в продукты питания, их надо держать в специальных контейнерах.

Также важным элементом от жучков является лавровый лист. Хозяйки любят его за универсальность. После покупки круты, крупу надо пересыпать в емкость и добавить туда 1 или 2 листочка, в зависимости от размера и банки. Переживать о том, что лавровый лист повлияет на вкус не стоит. Несмотря на то, что он имеет заметный запах, на вкусовые свойства круп не подействует.



От жучков в крупах можно избавиться / Фото Pexels

Если же лаврового листа нет под рукой, тогда можно попробовать и другие средства, которые их отпугнут. Это может быть чеснок. Сушеные зубчики надо поставить в банку, а их резкий запах их быстро отпугнет. Также отпугнуть жучков способен черный перец. Надо положить несколько горошин в крупу, чтобы отпугнуть насекомых.

Соль не отпугнет вредителей, но если всыпать внутрь банты ее щепотку, то это снизит риск их появления.