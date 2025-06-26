Але навіть без агресивної хімії з ними можна впоратися – головне знати, як. Про це розкаже 24 Канал.
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Як вивести мошок з кухні без хімії
Існує кілька простих, безпечних та дієвих способів, які допоможуть вивести мошок з кухні – без шкідливих засобів і зайвих витрат.
Оцтові пастки
У банку налийте яблучний оцет, додайте кілька крапель мила і залиште на кухні. Мошки "летять" на запах, а мило знижує поверхневий натяг – і вони тонуть.
Липкі пастки з паперу
Зробіть конус із пергаментного паперу, вставте його в банку з фруктами або оцтом. Мошки потрапляють у пастку, а вилетіти назад не можуть.
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Прибирання – ключ до успіху
Приберіть з кухні всі фрукти, які перестигли, перевірте відро для сміття, зону під мийкою, пляшки з вином або оцтом. Навіть кілька крапель солодкого – і мошки знову повернуться.
Як вивести мошок з кухні без хімії / Фото Unsplash
Ефірні олії
Мошки не люблять запахи лаванди, евкаліпта та м’яти. Змішайте кілька крапель з водою і розпиліть у зоні, де вони з'являються.
Якщо ви не знали, то мух також можна відлякати за допомогою ароматів, які їм не подобаються, таких як ефірні олії лаванди, м'яти, евкаліпта, гвоздики та лавра.