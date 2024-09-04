6 речей, які ніколи не можна класти в пральну машинку: це треба запам'ятати

Ви могли й не здогадуватися, але у пральну машинку не можна закидати увесь одяг і взуття, бо після прання навіть на мінімальному режимі ви можете його зіпсувати.

Дехто з нас може деякі речі прати досить часто і навіть не здогадуватися про те, що цього робити не варто. Зібрали кілька найпоширеніших помилок, яких не варто допускатися.

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Купальники

Загалом купальники не радять прати в пральній машинці, оскільки для того, щоб вони були свіжими й чистими, достатньо випрати їх руками. Все, що треба зробити – прополоскати в теплій воді та залишити на 20 хвилин. У такий спосіб ви позбудетеся від морського чи річкового запаху води.

Бюстгальтери

Виявляється, що застібки на кісточках й гачках можуть пошкодити внутрішню частину пральної машини, тож прання бюстгальтерів призведе до того, що вам доведеться ремонтувати пральну машинку. Якщо ж все ж таки здається, що випрати вручну бюстгальтери не вдасться – покладіть їх в наволочку під час прання.

Кашемір та вовна

Рекомендовано вбрання з кашеміру та вовни прати вручну, інакше в пральній машині можуть статися розриви й деформації. Краще замочіть одяг в теплій воді на пів годинки з миючим засобом, а потім прополощіть.



Деякі речі заборонено прати в пральній машинці / Фото Pexels

Габаритні предмети

Не можна прати в пральній машинці об’ємні ковдри, подушки чи великі іграшки, бо можна завдати шкоди пральній машинці. А коли пральна машинка буде перезавантажена – це призведе до перегріву двигуна та перенапруження ременя барабана.

Одяг з прикрасами

Не варто прати в пральній машинці речі з прикрасами. Паєтки чи бісери можуть зачепитися об барабан і обсипатися, тому після прання річ не буде мати вигляду.

Такі речі краще прати вручну в теплій воді, замочивши на 20 хвилин. Потім треба прополоскати й просушити.

Шкіра

Спеціалісти не рекомендують прати шкіряні речі, оскільки шкіра має властивість стягнутися й пошкодитися. Почистити невелику пляму можна вручну з допомогою вологої серветки.