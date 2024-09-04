6 вещей, которые никогда нельзя класть в стиральную машинку: это надо запомнить

Вы могли и не догадываться, но в стиральную машинку нельзя забрасывать всю одежду и обувь, потому что после стирки даже на минимальном режиме вы можете ее испортить.

Некоторые из нас может некоторые вещи стирать довольно часто и даже не догадываться о том, что этого делать не стоит. Собрали несколько самых распространенных ошибок, которых не стоит допускать.

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Купальники

В общем купальники не советуют стирать в стиральной машинке, поскольку для того, чтобы они были свежими и чистыми, достаточно постирать их руками. Все, что надо сделать – прополоскать в теплой воде и оставить на 20 минут. Таким образом вы избавитесь от морского или речного запаха воды.

Бюстгальтеры

Оказывается, что застежки на косточках и крючках могут повредить внутреннюю часть стиральной машины, поэтому стирка бюстгальтеров приведет к тому, что вам придется ремонтировать стиральную машинку. Если же все же кажется, что постирать вручную бюстгальтеры не удастся – положите их в наволочку во время стирки.

Кашемир и шерсть

Рекомендуется наряды из кашемира и шерсти стирать вручную, иначе в стиральной машине могут произойти разрывы и деформации. Лучше замочите одежду в теплой воде на полчасика с моющим средством, а потом прополощите.



Некоторые вещи запрещено стирать в стиральной машинке / Фото Pexels

Габаритные предметы

Нельзя стирать в стиральной машинке объемные одеяла, подушки или большие игрушки, потому что можно нанести вред стиральной машинке. А когда стиральная машинка будет перезагружена – это приведет к перегреву двигателя и перенапряжению ремня барабана.

Одежда с украшениями

Не стоит стирать в стиральной машинке вещи с украшениями. Пайетки или бисеры могут зацепиться о барабан и осыпаться, поэтому после стирки вещь не будет иметь вид.

Такие вещи лучше стирать вручную в теплой воде, замочив на 20 минут. Затем надо прополоскать и просушить.

Кожа

Специалисты не рекомендуют стирать кожаные вещи, поскольку кожа имеет свойство стянуться и повредиться. Почистить небольшое пятно можно вручную с помощью влажной салфетки.