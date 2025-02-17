Ось що не можна робити з новим одягом: важливі прикмети
- Новий одяг не можна купувати у четвер, вішати на стіну або залишати бирки, щоб уникнути неприємностей.
- Дарування одягу, купленого для себе, може не принести радості іншій людині, а придбання літньої сукні взимку асоціюється з невдачами.
Нові речі в гардеробі – це завжди радість. Та народні прикмети стверджують, що іноді покупки можуть принести й негаразди, якщо порушити кілька неочевидних правил.
З одягом в давнину було пов'язано чимало прикмет і забобонів – і багато з них дійшли й до нашого часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож краще знати про них заздалегідь, аби не привернути до себе лихо.
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Купувати літню сукню взимку
Чимало людей вірить, що придбання літньої сукні взимку може обернутися великою кількістю невдач чи прикростей. Пов'язано це з асоціаціями зими з холодом та темрявою – начебто і сукня може принести подібні емоції у життя людини, що її купила.
Дарувати одяг
Якщо ви купували одяг для себе, не можна цю річ після покупки віддавати комусь іншому – людині такий одяг не принесе радості та удачі. Зважайте також на те, що одяг – це дуже індивідуальна річ, і потрібно точно знати, що саме подобається іншій людині перед тим, як робити подарунок.
Вішати на стіну
В деяких культурах є забобон про те, що вішати на стіну новий одяг – це наче запросити у свою оселю негативну енергію чи навіть духів. Також одяг на стіні сприймається як символ смерті чи невдачі.
Купувати у четвер
Існує також повір'я і про те. що купівля обновок у четвер може призвести до невдач у майбутньому. Ймовірно, це пов'язано з тим, що четвер асоціюється з Юпітером, що славиться своєю силою та домінантністю – не найкращий час для покупок одяг.
Робити покупки у четвер не варто / Фото Pexels
Залишати бирки
Щойно ви купили новий одяг, бирки та етикетки з нього потрібно одразу ж зрізати. Вважається, що якщо їх залишити, це може притягнути неприємності та негативну енергетику до людини.