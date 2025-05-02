Що означає, якщо голуб сів на підвіконня: про ці прикмети знають не всі

Коли починається тепло, досить часто можна побачити, як голуби сідають на підвіконня. Але чи це добрий, чи негативний знак?

Голуб – це птах, якого надзвичайно легко помітити у місті, і тому більшість людей навіть не дивуються, коли голуби сідають їм на підвіконня, повідомляє 24 Канал. Втім, все ж з цими птахами пов'язано чимало прикмет.

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Що означає голуб на вікні?

Предки вірили, що голуб за вікном може бути потужним віщуванням, і приписували йому зовсім різні передбачення. Наприклад, деякі люди були переконані, що голуб на підвіконні – це до позитивних змін у житті, а також – до підвищення на роботі.

Окрім того, вважалося, що незаміжня жінка, якій на підвіконня сів голуб, незабаром вийде заміж. Особливо гарною прикметою був білий голуб – він означав, що шлюб буде гармонійним, і у ньому завжди пануватиме кохання.

А ось якщо на вікно сіла парочка голубів, тоді точно варто чекати на зустріч з коханою людиною, або ж не те, що незабаром вдасться віднайти кохання. Іноді, втім, трапляється й так, що голуб не сідає на підвіконня, а тільки спостерігає за вікном. Предки вірили, що це знак, начебто за мешканцями оселі спостерігає янгол-охоронець, що убереже від різних бід.



Голуб може віщувати щастя / Фото Pexels

Втім, не всі прикмети, пов'язані з голубом, були позитивними. Наприклад, вірили, що якщо побачите на підвіконні тільки голубине перо – тоді варто очікувати у майбутньому неприємностей і біди. А якщо ви відкрили шибку, і це перо потрапило у дім – тоді це може віщувати хворобу.

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Також поганим знаком вважалося, якщо голуб б'ється у вікно. Особливо негативним сигналом вважалося, якщо птах ударився об скло та поранився, або ж шибка тріснула – тоді це до великого нещастя.

Втім, чимало людей не люблять, коли біля їхнього дому оселяються голуби – адже вони шумлять та залишають послід. І раніше ми вже розповідали, як позбутися птахів біля оселі.

Якщо ж до вас на підвіконня присів голуб із підбитим крилом, тоді варто готуватися до життєвих випробувань. А інші вірили, що хвора птаха також віщує хворобу людині, на вікно якої вона сіла.