Що означає, якщо голуб сів на підвіконня: про ці прикмети знають не всі
- Голуб на підвіконні вважається знаком позитивних змін та підвищення на роботі, а білий голуб символізує гармонійний шлюб.
- Поганим знаком вважається, якщо голуб залишає перо на підвіконні або б'ється у вікно, що може віщувати неприємності чи хвороби.
- Голуб із підбитим крилом на вікні вказує на можливі життєві випробування або хворобу.
Коли починається тепло, досить часто можна побачити, як голуби сідають на підвіконня. Але чи це добрий, чи негативний знак?
Голуб – це птах, якого надзвичайно легко помітити у місті, і тому більшість людей навіть не дивуються, коли голуби сідають їм на підвіконня, повідомляє 24 Канал. Втім, все ж з цими птахами пов'язано чимало прикмет.
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Що означає голуб на вікні?
Предки вірили, що голуб за вікном може бути потужним віщуванням, і приписували йому зовсім різні передбачення. Наприклад, деякі люди були переконані, що голуб на підвіконні – це до позитивних змін у житті, а також – до підвищення на роботі.
Окрім того, вважалося, що незаміжня жінка, якій на підвіконня сів голуб, незабаром вийде заміж. Особливо гарною прикметою був білий голуб – він означав, що шлюб буде гармонійним, і у ньому завжди пануватиме кохання.
А ось якщо на вікно сіла парочка голубів, тоді точно варто чекати на зустріч з коханою людиною, або ж не те, що незабаром вдасться віднайти кохання. Іноді, втім, трапляється й так, що голуб не сідає на підвіконня, а тільки спостерігає за вікном. Предки вірили, що це знак, начебто за мешканцями оселі спостерігає янгол-охоронець, що убереже від різних бід.
Голуб може віщувати щастя / Фото Pexels
Втім, не всі прикмети, пов'язані з голубом, були позитивними. Наприклад, вірили, що якщо побачите на підвіконні тільки голубине перо – тоді варто очікувати у майбутньому неприємностей і біди. А якщо ви відкрили шибку, і це перо потрапило у дім – тоді це може віщувати хворобу.
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Також поганим знаком вважалося, якщо голуб б'ється у вікно. Особливо негативним сигналом вважалося, якщо птах ударився об скло та поранився, або ж шибка тріснула – тоді це до великого нещастя.
Втім, чимало людей не люблять, коли біля їхнього дому оселяються голуби – адже вони шумлять та залишають послід. І раніше ми вже розповідали, як позбутися птахів біля оселі.
Якщо ж до вас на підвіконня присів голуб із підбитим крилом, тоді варто готуватися до життєвих випробувань. А інші вірили, що хвора птаха також віщує хворобу людині, на вікно якої вона сіла.