Де погуляти у Києві: огляд найкращих місць для знайомства з містом

Київ – величезне місто, яке здатне захопити красою та широким вибором визначних пам’яток. У це місто неможливо не влюбитися, а побувавши у столиці хоча б раз, вам неодмінно захочеться повернутися знову. Втім, якщо ви ще жодного разу не були у Києві, то ділимося списком цікавих місць, які варто відвідати.

Колоритне місто здатне здивувати кожного цікавими, красивими та мальовничими місцями, пишуть Поради 24. Ледь чи не всі місця у Києві безперечно варті того, щоб бути побаченими.

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Щоб насолодитися красивими краєвидами, зробити чудові фото та прогулятися містом, розповідаємо про кілька найкращих локацій, які заслуговують вашої уваги.

Золоті ворота

Ця пам’ятка архітектури є символом стародавнього Києва. Парадні ворота будувались за часів правління Ярослава Мудрого, будівництво завершилося у 1037 році. Після численних історичних битв вони були повністю зруйновані, але згодом їх відновили, тож у 1982 році Золоті ворота оціційно відкрили.

Києва-Печерська лавра

Це один з найдавніших та найвідоміших храмових комплексів всієї країни. На території можна перебувати багато часу, аби насолдитись архітектурою й численними музеями. Чимало людей сюди приходять, щоб отримати душевний спокій.

Хрещатик

Центральна вулиця Києва – це мастхев для кожного туриста. Хрещатик має понад 1 кілометр довжини та налічує багато цікавих місць. Починається від Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності і закінчується Бессарабською площею, тож вам буде що побачити!

Володимирська гірка

З цього неймовірно гарного місця відкриваються захоплюючі краєвиди на столицю і на Дніпро. На території є безліч затишних стежок, якими так приємно погуляти в теплу пору року і помилуватися природою.

Набережна Дніпра

На вас чекає красива прогулянка в будь-який час доби – від ранку аж до вечора. Прогуляйтеся до річкового вокзалу, Поштової площі та Пішоходного моста.

Київ настільки великий та багатогранний, що кількома локаціями не обійтися, тому як альтернативу, пропонуємо ще місця, які обов’язково варто відвідати в місті:

Поділ – один з найкрасивіших районів міста;

– один з найкрасивіших районів міста; Маріїнський парк – стародавній парк Києва, який здатен вразити кожного;

– стародавній парк Києва, який здатен вразити кожного; Музей Ханенків – улюблене місце киян, де презентують найзначніші колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу в Україні;

– улюблене місце киян, де презентують найзначніші колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу в Україні; Костел святого Миколая – одна з найінстаграмніших локацій Києва, костел Володимира Городецького знаний усіма, хто захоплюється архітектурою;

– одна з найінстаграмніших локацій Києва, костел Володимира Городецького знаний усіма, хто захоплюється архітектурою; Байкове кладовище – найбільший некрополь України. Там поховані Леся Українка, В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Максим Рильський, Марія Заньковецька а багато інших.

У Києві можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує, тому для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій!