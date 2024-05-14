До будь-якої поїздки потрібно готуватися заздалегідь – і не тілкьи купити квитки та скласти речі, але і подумати про маршрут, аби не блукати потім у невідомому місці навмання. Тож Поради 24 підготували перелік місць, які точно варто відвідати.

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Парк історичної реконструкції "Городище Оствиця"

Якщо ви хочете побачити, як виглядали давньоруські городища, то вам точно буде цікавий цей історико-культурний проєкт. Там ви можете побачити реконструкцію архітектурного та культурного образу городища 11 – 12 століття, що було розташоване на лівому березі Басівкутського водосховища.

У теплу пору року також є можливість потрапити і на інші цікаві події – фестиваші тощо. Тут можна знайти чимало цікавих майстер-класів з стародавніх ремесел та покататися на човнах.

Музей бурштину

Рівненський музей бурштину – це єдиний подібний музей в Україні, і його відкрили ще 2010 року. Деякі шматочки бурштину, що представлені у колекції, сягають 40 мільйонів років у давнину. Тут ви також знайдете ювелірні вироби, предмети побуту тощо.

Окрім того, тут ви можете знайти і бурштинову корону України. А якщо вас цікавлять закристалізовані у камені бурштину комахи – то це одні із найцінніших експонатів музею.



Музей бурштину у Рівному / Фото ТамТур

Зал камерної та органної музики

Рдна з давніх традицій міста – це органні концерти у Рівненській обласній філармонії. Тут ви не тільки насолодитеся незвичною музикою, але і побачите унікальний орган фірми Рігер-Клосс.

Аптека-музей

Якщо вас цікавить історія аптечної справи, то вам точно потрібно завітати до цього музею – тут представлені не тільки старовинні меблі, але і своя аптечна лабораторія. Серед пам'яток також і 100-річний касовий апарат, який допомагає не тільки фіксувати продажі, але і вести обік пацієнтів та відкривати кредити.



Аптек-музей у Рівному / Фото Вечірнє Рівне