К любой поездке нужно готовиться заранее – и не только купить билеты и сложить вещи, но и подумать о маршруте, чтобы не блуждать потом в неизвестном месте наугад. Поэтому Porady 24 подготовили перечень мест, которые точно стоит посетить.

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Парк исторической реконструкции "Городище Оствица"

Если вы хотите увидеть, как выглядели древнерусские городища, то вам точно будет интересен этот историко-культурный проект. Там вы можете увидеть реконструкцию архитектурного и культурного образа городища 11 – 12 века, что было расположено на левом берегу Басивкутского водохранилища.

В теплое время года также есть возможность попасть и на другие интересные события – фестивали и тому подобное. Здесь можно найти немало интересных мастер-классов по древним ремеслам и покататься на лодках.

Музей янтаря

Ровенский музей янтаря – это единственный подобный музей в Украине, и его открыли еще в 2010 году. Некоторые кусочки янтаря, представленные в коллекции, достигают 40 миллионов лет в древности. Здесь вы также найдете ювелирные изделия, предметы быта и тому подобное.

Кроме того, здесь вы можете найти и янтарную корону Украины. А если вас интересуют закристаллизованные в камни янтаря насекомые – то это одни из самых ценных экспонатов музея.



Музей янтаря в Ровно / Фото ТамТур

Зал камерной и органной музыки

Одна из давних традиций города – это органные концерты в Ровенской областной филармонии. Здесь вы не только насладитесь необычной музыкой, но и увидите уникальный орган фирмы Ригер-Клосс.

Аптека-музей

Если вас интересует история аптечного дела, то вам точно нужно посетить этот музей – здесь представлена не только старинная мебель, но и своя аптечная лаборатория. Среди достопримечательностей также и 100-летний кассовый аппарат, который помогает не только фиксировать продажи, но и вести оборот пациентов и открывать кредиты.



Аптек-музей в Ровно / Фото Вечернее Ровно