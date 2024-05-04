Традиція святити кошик на Великдень дуже давня, і, здається, найближчими роками не відійде в минуле, бо з роками набирає тільки більшої популярності. І дуже часто у кошиках можна побачити все, що завгодно. Та якщо ви хочете зібрати більш традиційний кошик, потрібно звернути увагу на підбір продуктів.

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Паска

Це – безперечно, символ Воскресіння та Небесного Царства, тож покласти її до кошика потрібно обов'язково. Випікання паски – це важливий етап приготування до свята. Готувати тісто на паску потрібно у спокої та з хорошими думками, інакше випічка може просто не вдатися.

Сир та масло

Дуже часто до кошика складають також молочні страви. Молоко є первотвором – продуктом, що не створений людиною, але подарований природою. І сир з маслом є символом ніжності та жертовності Бога. Ці продукти зазвичай кладуть у невеликі посудини, а зверху малюють хрестик.

Яйця, писанки та крашанки

Яйця – це ще один надзвичайно важливий символ Великодня, який сповіщає про нове життя та відродження.



У великодньому кошику мають лежати яйця / Фото Pexels

Шинка чи ковбаса

Цей продукт вказує на годоване теля (жертовне ягня), яке звелів заколоти добрий батько після повернення додому блудного сина. Це також символ душевної радості, що приходить від того, що людина сповнює Божу волю.

Хрін

Міце коріння хрону символізує те укорінення, що може дати людині віра у Воскресіння Ісуса Христа. Окрім того, хрін також символізує міцність та незламність людського духу після прийняття таїнства Сповіді.

Сіль

Цей продукт вважають символом повноти та достатку. Також у Біблії сіль – це спосіб зв'язку між Богом та його народом. Також сіль раніше вважали оберегом та приходили із хлібом-сіллю, в дорогу також брали її дрібку.

Та окрім вже перерахованих продуктів до вашого кошика можуть потрапити також сало, мак та пшоно. В центрі України прийнято також святити просо, пиріжки з капустою та печінкою, а на заході – відвареного чи засмаженого півня.