Предки вірили, що оселю потрібно надійно захищати не тільки від недоброзичливців, але й від негативної енергії. Особливо важливо було, аби не відчувалося такої енергетики у спальні, де людина особливо вразлива, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Сіль

Здавна сіль вважалася потужним оберегом, що захищає людину від "лихого ока". Предки також вважали, що уся нечисть боїться солі і не буде йти в кімнату, де вона розміщена.

Тож для того, аби вберегтися від пристріту чи прокляття, під ліжко ставили блюдце з сіллю. А для залучення грошей в дім сіль потрібно було ще й помістити у полотняний мішечок.



Сіль може захистити спальню / Фото Pexels

Ніж

Для того, аби захистити себе від пристріту, вважалося, що потрібно покласти тупий ніж під матрац. Вірили, що він може розрізати енергетичні нитки зла, що наводять на людину маги, відьми та різна нечисть.

До речі, точити такий ніж не можна було – адже тоді він міг призвести до появи сварок у родині.

Мак

Вважалося, що освячений мак може бути потужним оберегом від негативу, а господарів дому він також оберігає й від пристріту та хвороб. І для того, аби мак діяв найкраще, його розсипали перед порогом та під ліжком.

До речі, розкласти в оселі можна не тільки мак. Раніше ми вже розповідали, де покласти лавровий лист, щоб притягнути в дім гроші.

Часник

Наші предки вірили. що часник – це потужний оберіг від хвороб та нечисті. І для того, аби уберегти оселю від зла, головку часнику потрібно було покласти під ліжко. А для того, аби позбутися безсоння, головку часнику потрібно було покласти під подушку.