Якщо ви хочете захистити свій дім та вберегти оселю від бідності та злиднів, потрібно передусім звернути увагу на свою спальню, повідомляє 24 Канал. Виявляється, саме там найкраще буде розмістити деякі речі-обереги.

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Сіль

Здавна сіль вважалася потужним оберегом, що може захистити людину від зла, лихого ока та бідності. Окрім того, предки вірили, що уся нечисть боїться солі, і тому її обов'язково тримали в домі.

Для того, щоб вберегтися від пристріту та негативу, під ліжко можна поставити блюдце з сіллю. А якщо покласти продукт у полотняний мішечок, це допоможе навернути багатство та достаток у дім.



Сіль допомагає вберегтися від лиха / Фото Pexels

Мак

Освячений мак начебто може захистити оселю від негативу, недобрих намірів чужих людей та від хвороб. І для того, щоб захиститися від "лихого ока", потрібно поставити мак під ліжком, а також розсипати його на порозі.

Ніж

Для того, аби захиститися від біди, ніж пращури клали під матрац. Вірили також, що гостре лезо може "прорізати" нитки зла. Також ніж можна класти й просто під ліжко. Головне – бути уважними та обережними, особливо у випадку, якщо у домі є тварини чи маленькі діти.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Часник

Предки були переконані, що часник – це один з найкращих оберегів від нечисті та хвороб. І для того, аби уберегти оселю від зла, головку часнику зазвичай складали під ліжко. До речі, часник допомагав боротися і з безсонням – для того, аби він навіював гарні сни, потрібно було скласти його під подушку.

Вишивка

Езотерики переконані, що рукоділля має досить сильну енергетику, і якщо кошик з вашими поробками, вишивкою та пряжею тримати під ліжком, це допоможе вберегтися від негативної енергетики та стороннього впливу.