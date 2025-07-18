Ще не пізно: посадіть ці рослини в липні, аби восени зібрати урожай
- У липні можна садити салат, кріп, шпинат і руколу, які швидко ростуть і потребують мінімального догляду.
- З овочів рекомендується садити моркву, кабачки, буряк і кущову квасолю, які дозрівають за 45-80 днів.
- Обрізання квітів у липні допоможе подовжити їхнє цвітіння.
Чимало городників у липні збирають урожай з городніх культур та думають, що ж можна посадити на заміну на звільненій ділянці. І варіантів є безліч.
Попри те, що літо у розпалі, це не значить, що посівні роботи вже завершилися. Ще є чимало овочів та зелені, що можна висадити у липні, аби насолоджуватися плодами пізніше восени, пише 24 Канал.
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Яку зелень посадити у липні на городі?
Зелень – це надзвичайно невибагливий вибір культури для літнього посіву. Вона швидко росте, потребує мінімум догляду та вже за кілька тижнів потішить свіжими паростками.
- Салат. Його можна повторно садити навіть в середині літа. Для дозрівання йому потрібно всього 25 – 35 днів.
- Кріп. Надзвичайно невибаглива зелень може проростати кілька разів за сезон. Для липневого посіву оберіть сонячну ділянку з хорошим ґрунтом.
- Шпинат. Ідеальна зелень для салату може прорости всього за тиждень – тільки перед посівом бажано замочити насіння на кілька годин.
- Рукола. Вже через 5 – 6 днів після посадки з'являться перші паростки, тож висаджувати рослину можна і в липні.
Руколу можна садити навіть у липні / Фото Pexels
Що з овочів посадити у липні на городі?
- Морква. Цей коренеплід можна спокійно сіяти в липні, і зібрати урожай за 55 – 80 днів. Ранні сорти дають урожай швидше, тож для липневого посіву радять обирати саме їх.
- Кабачки. Культура дуже швидко розвивається, і чудово проростатиме у теплу пору року.
- Буряк. Зростає буряк на диво швидко – для повного дозрівання потрібно 50 – 70 днів, тож навіть якщо ви посадите його в липні, встигнете зібрати врожай до заморозків.
- Кущова квасоля. Квасоля добре росте за високої температури та потребує чимало сонця. Попри простий догляд, вона швидко потішить вас щедрим урожаєм, і для достигання цього сорту потрібно тільки 45 – 60 днів.
До слова, у липні також потрібно обрізати кілька квітів у вашому саду – це допоможе подовжити їхнє цвітіння.