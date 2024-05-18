Які квіти висадити у травні на клумбі: на заздрість сусідам

Травень – це дуже вдалий місяць для багатьох посадок на городі та в саду. І якщо ви хочете, щоб ваша клумба приваблювала усі погляди, над нею потрібно правильно попрацювати.

Останній місяць весни – це той час, коли городникам потрібно особливо сильно постаратися: підгорнути рослини, підживити їх, а деякі – все ще висадити. Тож ось список рослин, на які потрібно звернути увагу цього місяця.

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Чорнобривці

Певно, важко знайти українську клумбу чи подвір'я, де не росли би чорнобривці. Ці квіти надзвичайно популярні, і здебільшого через те, що вони невибагливі у догляді, добре ростуть на будь-якому ґрунті та будуть тішити вас квітами до глибокої осені.

Краще сіяти в дерновий ґрунт на сонячній ділянці – у такому випадку вони досить швидко ростимуть і рясно розквітнуть.

Цинії

Літня клумба без цієї рослини буде неповною. Для циній найкраще підійде поживний і добре зволожений ґрунт. Тож не забувайте про те, щоб вчасно підживлювати ці рослини і поливати їх, адже вони погано переносять посуху. Натомість рослина віддячить вам пишним цвітом, який також привабить до вашого саду чимало барвистих метеликів.

Лаванда

Ця багаторічна рослина полюбляє тепло та сонце, тож потурбуйтеся про те, аби підібрати їй відповідне місце у вашому саду. Пахощі квітки будуть розноситися за межі вашого саду, а квіти милуватимуть око.



Лаванду можна посадити у травні / Фото Pexels

Шавлія

Рослині потрібен зволожений та родючий ґрунт, а також багато сонця. У таких умовах шавлія буде рясно цвісти та неймовірно пахнутиме.