Ці предмети на кухні приваблюють багатство: перевірте, чи вони у вас є

Чимало людей дбає про те, щоб оточувати себе вдома речами, які мають саме позитивну енергетику. Вони можуть впливати на настрій, самопочуття та навіть на багатство.

Кухня – це дуже важлива кімната в кожній оселі. Дуже часто тут збираються всією родиною, вечеряють з друзями чи просто добре проводять час. Саме через це приміщення має особливу енергетику, яку можна використати для того, щоб залучити добробут, щастя та фінансові потоки у своє життя.

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Дзеркало

Важливо повісити дзеркало у місці, де в ньому буде відображатися плита. Так у дзеркало потраплятиме вогонь, і експерти вважають, що це підвищуватиме енергію грошей у домі в рази. Особливо уважно потрібно стежити за тим, щоб дзеркало постійно було чистим – без плям та розводів.

Якщо ви дотримаєтеся цих простих правил, у вашому домі завжди будуть гроші та злагода.

Рослини в горщиках

На підвіконня потрібно поставити якомога більше кімнатних рослин. І в ідеалі це мають бути не тільки декоративні квіти, але і пряні трави – м'ята, шавлія та базилік. Саме вони можуть діяти як магніти для привернення у життя грошей.

Слідкуйте за тим, щоб ваші рослини не в'янули та добре росли, і що красивішою буде ваша рослина, то більше грошей буде з'являтися у житті.



Кімнатні рослини можуть приваблювати багатство / Фото Pexels

Відтінки жовтого

До кухонного декору дуже важливо додати жовті предмети. Подумайте про додавання жовтих штор на вікна, фотографій, статуеток та кухонного текстилю. Зважайте на те, що жовтий колір – це символ багатства та позитивної енергетики, тому якщо його буде вдосталь, у вашому домі пануватиме порядок.

Круглі предмети

Так, це може бути дещо дивним, але предмети заокругленої форми можуть символізувати безкінечність та притягувати гроші. Для того, щоб залучити потрібну енергетику, ви можете поставити круглий стіл, а також придбати декоративні круглі тарілки чи посуд, який матиме круглі візерунки.

Спеції

Пряні трави – це ще одна річ, яка має потужну енергетику, що може в рази підвищити потенціал багатства у вашому домі. Тож намагайтеся слідкувати за тим, щоб у шафі завжди знайшлися ваніль, гвоздика, лавровий лист, кріп, імбир тощо.