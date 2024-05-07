Эти предметы на кухне привлекают богатство: проверьте, есть ли они у вас

Многие люди заботится о том, чтобы окружать себя дома вещами, которые имеют именно положительную энергетику. Они могут влиять на настроение, самочувствие и даже на богатство.

Кухня – это очень важная комната в каждом доме. Очень часто здесь собираются всей семьей, ужинают с друзьями или просто хорошо проводят время. Именно поэтому помещение имеет особую энергетику, которую можно использовать для того, чтобы привлечь благосостояние, счастье и финансовые потоки в свою жизнь.

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Зеркало

Важно повесить зеркало в месте, где в нем будет отражаться плита. Так в зеркало будет попадать огонь, и эксперты считают, что это будет повышать энергию денег в доме в разы. Особенно внимательно нужно следить за тем, чтобы зеркало постоянно было чистым – без пятен и разводов.

Если вы придерживаетесь этих простых правил, в вашем доме всегда будут деньги и согласие.

Растения в горшках

На подоконник нужно поставить как можно больше комнатных растений. И в идеале это должны быть не только декоративные цветы, но и пряные травы – мята, шалфей и базилик. Именно они могут действовать как магниты для привлечения в жизнь денег.

Следите за тем, чтобы ваши растения не вяли и хорошо росли, и чем красивее будет ваше растение, тем больше денег будет появляться в жизни.



Комнатные растения могут привлекать богатство / Фото Pexels

Оттенки желтого

К кухонному декору очень важно добавить желтые предметы. Подумайте о добавлении желтых штор на окна, фотографий, статуэток и кухонного текстиля. Учитывайте то, что желтый цвет – это символ богатства и положительной энергетики, поэтому если его будет достаточно, в вашем доме будет царить порядок.

Круглые предметы

Да, это может быть несколько странным, но предметы закругленной формы могут символизировать бесконечность и притягивать деньги. Для того, чтобы привлечь нужную энергетику, вы можете поставить круглый стол, а также приобрести декоративные круглые тарелки или посуду, которая будет иметь круглые узоры.

Специи

Пряные травы – это еще одна вещь, которая имеет мощную энергетику, что может в разы повысить потенциал богатства в вашем доме. Поэтому старайтесь следить за тем, чтобы в шкафу всегда нашлись ваниль, гвоздика, лавровый лист, укроп, имбирь и тому подобное.