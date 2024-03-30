Що поставити в лунку при посадці помідорів: виростуть більшими, ніж торік

До посадки помідорів залишилося вже не так багато часу, тож варто дізнатися, як саме їх садити, щоб вони не хворіли та дали гарний урожай. Виявляється, в лунку треба поставити секретний інгредієнт.

Помідори є доволі вибагливими овочами. За ними треба ретельно доглядати: удобрювати ґрунт, поливати та пасинкувати. Якщо підготувати ґрунт перед посівом, то результати потішать вас.

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Як удобрити грядку навесні

За 3 тижні до посадки внесіть на грядку 300 грамів кісткового борошна на 1 квадратний метр чи за тиждень до садіння розсади полийте ґрунт настоєм пташиного посліду.

Городники радять не використовувати мінеральні добрива, виключенням є лише гранульований суперфостат, оскільки фосфор потрібен помідорам впродовж всього періоду вегетації.

Забагато цього добрива не буде, бо рослина візьме його собі стільки, скільки їй потрібно, тому воно є безпечним і корисним, а надлишок інших мінеральних добрив принесе шкоду, а не користь. За добу до висаджування розсади полийте ґрунт слабким розчином марганцівки.



В лунку до помідорів треба поставити 3 добрива / Фото Pexels

Що поставити в лунку до помідорів

Джерелом мінеральних речовин є деревний попіл, до якого входить велика кількість калію. До кожної посадкової ями покладіть по 100 грамів попелу. Після того, як висадите розсаду в землю – верх присипте компостом чи чорноземом.

Також хорошим захистом від шкідників та хворою є лушпиння цибулі. В посадкову яму внесіть сухе лушпиння. Завдяки ньому розсада стане міцною, здоровою та стійкою до хвороб й шкідників. До складу лушпиння входять ефірні речовини, які відлякують колорадського жука.

А от шкаралупа курячого яйця не лише збагатить овочі корисними речовинами, але й прискорить ріст.

Через 10 днів після посадки ґрунт треба полити розчином з курячого перегною, а верх притрусити деревним попелом. Щоб запобігти грибковим хворобам, підживлюйте помідори впродовж всього вегетаційного періоду настоєм цибулі.