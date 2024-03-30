Что поставить в лунку при посадке помидоров: вырастут большими, чем в прошлом году

До посадки помидоров осталось уже не так много времени, поэтому стоит узнать, как именно их сажать, чтобы они не болели и дали хороший урожай. Оказывается, в лунку надо поставить секретный ингредиент.

Помидоры являются довольно прихотливыми овощами. За ними надо тщательно ухаживать: удобрять почву, поливать и пасынковать. Если подготовить почву перед посевом, то результаты порадуют вас.

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Как удобрить грядку весной

За 3 недели до посадки внесите на грядку 300 граммов костной муки на 1 квадратный метр или за неделю до посадки рассады полейте почву настоем птичьего помета.

Огородники советуют не использовать минеральные удобрения, исключением является лишь гранулированный суперфостат, поскольку фосфор нужен помидорам в течение всего периода вегетации.

Много этого удобрения не будет, потому что растение возьмет его себе столько, сколько ему нужно, поэтому оно является безопасным и полезным, а избыток других минеральных удобрений принесет вред, а не пользу. За сутки до высадки рассады полейте почву слабым раствором марганцовки.



В лунку к помидорам надо поставить 3 удобрения / Фото Pexels

Что поставить в лунку к помидорам

Источником минеральных веществ является древесная зола, в которую входит большое количество калия. В каждую посадочную яму положите по 100 граммов золы. После того, как высадите рассаду в землю – верх присыпьте компостом или черноземом.

Также хорошей защитой от вредителей и болезней является шелуха лука. В посадочную яму внесите сухую шелуху. Благодаря ей рассада станет крепкой, здоровой и устойчивой к болезням и вредителям. В состав шелухи входят эфирные вещества, которые отпугивают колорадского жука.

А вот скорлупа куриного яйца не только обогатит овощи полезными веществами, но и ускорит рост.

Через 10 дней после посадки почву надо полить раствором из куриного перегноя, а верх притрусить древесной золой. Чтобы предотвратить грибковые болезни, подкармливайте помидоры в течение всего вегетационного периода настоем лука.