Додайте один інгредієнт у землю під час посадки редиски: буде гарний урожай

Редиску дуже багато дачників садять вже в березні, щойно ґрунт зовсім трохи прогрівається, та зробити це можна і в квітні. Все ж затягувати із сівбою не варто.

Редиска – це та культура, яка не боїться навіть короткочасних заморозків, тож вона може стати однією із перших рослин, які ви можете посадити на городі. І зробити це зовсім нескладно. Та для того, щоб отримати найкращий урожай, вам потрібно знати кілька секретів, якими користуються досвідчені городники.

Цікаво Щоб не купити зіпсовані: як швидко перевірити яйця на свіжість

Як правильно посадити редиску

Редиска дуже сильно полюбляє пухкий ґрунт, і коли ви скопали грядку, вам потрібно додати до неї трохи біогумусу. Це органічне добриво, яке є продуктом переробки відходів сільського господарства дощовими черв'яками та бактеріями. Окрім того, проведіть грядки для посадок насіння на відстані приблизно 8 сантиметрів. Глибина кожного рядка має бути не більше, ніж 2 – 3 сантиметри.

Також ви можете спробувати полити грядки розчином фітоспорину – це популярний біофунгіцид, який дуже багато садівників використовують для лікування та профілактики грибкових та бактеріальних хвороб рослин.



Редиску потрібно підживити / Фото Pexels

Для того, щоб приготувати розчин фітоспорину, вам потрібно зробити наступне: розвести у столову ложку препарату у 2 столових ложках теплої кип'яченої води. Потім потрібно якісно перемішати, а отриманий концентрат потрібно розвести у такій пропорції: 1 чайна ложка розчину на 1 літр води.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Насіння редиски потрібно покласти на відстані приблизно 5 сантиметрів одне від одного, а як "лінійку" ви можете використовувати сірникову коробку. Насіння вам потрібно присипати землею та чекати сходів.

Та окрім редиски наприкінці березня – на початку квітня ви можете сіяти у відкритий ґрунт вже й салати, моркву, пастернак та низку інших культур.