Ці 5 речей потрібно мати вдома на випадок відключень світла

Відключення світла іноді можуть траплятися не за графіком та застати зненацька. Тож вдома потрібно тримати декілька дуже важливих речей.

До відключень світла можна підготуватися заздалегідь, і тоді можна буде легко займатися своїми справами і надалі. Поради 24 підібрали перелік речей, які варто тримати вдома.

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Павербанк

З цим пристроєм ви завжди зможете зарядити телефон, тож залишатиметеся на зв'язку з рідними та будете в курсі новин. Окрім того, за допомогою зовнішнього акумулятора ви зможете легко зарядити також ноутбук та інші прилади.

В ідеалі – мати кілька павербанків з великою потужністю, і тоді їхнього заряду вистачить на досить тривалий час.

Запальнички, свічки та сірники

Якщо світло відключають пізно ввечері чи вночі, за допомогою цих засобів ви можете освітити приміщення, не витрачаючи заряд телефона. Найкраще обирати соєві свічки, адже вони можуть горіти дуже довго – до 20 годин в банці і до 40 годин – без неї. Натомість воскові свічки горять всього кілька годин, а парафінові – 30 хвилин.



Свічки потрібно мати вдома / Фото Pexels

Запас їжі

Тут найкраще підійде їжа, яка може довго зберігатися та не потребує для цього холоду. Ви можете запастися продуктами тривалого зберігання, консервами чи сублімованою їжею.

Технічна та питна вода

Переконайтеся, що у вас вдома завжди достатньо води для гігієнічних потреб, пиття та приготування їжі.

Туристичний пальник

Його потрібно мати обов'язково, якщо у вас вдома електрична плита, яка не буде працювати без світла. Тоді пальник стане незамінним для приготування їжі та її розігрівання.

Ось ще кілька речей, якими можна запастися на випадок відключення світла: