5 завдань з прибирання, які потрібно виконати до осені: не затягуйте з ними

Незалежно від того, чи ви дуже зайняті, чи просто не любите проводити дуже ретельні прибирання, є завдання, які потрібно виконувати кожного року ще до настання осені. І з планом зробити це буде дуже просто.

Підготовка до осіннього сезону в серпні уже в розпалі, і для власників будинків та квартир це означає прибирання. Та не звичайне, а дуже ретельне, аби зустріти вересень у справді чистій оселі.

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Встановіть ліміт часу

Почніть з того, аби встановити ліміт часу для свого прибирання – особливо у випадках, якщо відчуваєте, що зазвичай наведення ладу забирає у вас досить багато годин. І найкращий час – це три години, адже ви можете багато встигнути, але водночас не втомитися надто сильно.

Візьміть мішок для сміття та пройдіться домом

Найчастіше основним джерелом безладу є саме сміття, яке розкидане тут і там по дому. Тож найкраще, що ви можете зробити – це пройтися по квартирі із пакетом для сміття та заповнювати його всім, що не має лежати на столах та підлозі. Намагайтеся не жаліти старі папери, журнали тощо – і, зрештою, всі речі, якими ви вже не користуєтеся.

Завдання "голий холодильник"

Холодильник – це місце, у якому найчастіше опиняються продукти, які вже не варто їсти. І періодично потрібно виділяти час на те, аби навести у ньому порядок. І для того, щоб зробити це ефективно, потрібно прибрати усе з передньої частини вашого холодильника та відкладайте у шафу чи ящик. Після цього складіть назад тільки ті продукти, які потрібні і свіжі, а решту без роздумів викидайте.

Намагайтеся позбутися візуального безладу у холодильнику, і це зрештою допоможе вам зробити чистішою цілу оселю.



Холодильник потрібно чистити / Фото Pexels

Створіть розпорядок щоденного прибирання

Щойно ви закінчите вечерю, використайте час перед сном, щоб трохи поприбирати. Візьміть собі за звичку робити це кожного вечора. І вам необов'язково виділяти багато часу – всього 15 хвилин на день буде цілком достатньо. Просто помийте посуд, протріть стільниці, а також можете позамітати підлоги. Коли час спливе, не продовжуйте прибирання далі.

Один за один

Це просте правило допоможе вам припинити накопичення непотрібних речей. Якщо ви, наприклад, купляєте одну річ, іншої потрібно позбутися. Це допоможе зробити дім набагато чистішим та уникнути великої частини безладу.