5 задач по уборке, которые нужно выполнить до осени: не затягивайте с ними

Независимо от того, вы очень заняты или просто не любите проводить очень тщательные уборки, есть задачи, которые нужно выполнять каждый год еще до наступления осени. И с планом сделать это будет очень просто.

Подготовка к осеннему сезону в августе уже в разгаре, и для владельцев домов и квартир это означает уборку. Но не обычную, а очень тщательную, чтобы встретить сентябрь в действительно чистом доме.

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Установите лимит времени

Начните с того, чтобы установить лимит времени для своей уборки – особенно в случаях, если чувствуете, что обычно наведение порядка отнимает у вас достаточно много часов. И лучшее время – это три часа, ведь вы можете много успеть, но в то же время не устать слишком сильно.

Возьмите мешок для мусора и пройдитесь по дому

Чаще всего основным источником беспорядка является именно мусор, который разбросан здесь и там по дому. Поэтому лучшее, что вы можете сделать – это пройтись по квартире с пакетом для мусора и заполнять его всем, что не должно лежать на столах и полу. Старайтесь не жалеть старые бумаги, журналы и т.д. – и, в конце концов, все вещи, которыми вы уже не пользуетесь.

Задание "голый холодильник"

Холодильник – это место, в котором чаще всего оказываются продукты, которые уже не стоило бы есть. И периодически нужно выделять время на то, чтобы навести в нем порядок. И для того, чтобы сделать это эффективно, нужно убрать все с передней части вашего холодильника и откладывайте в шкаф или ящик. После этого сложите обратно только те продукты, которые нужны и свежие, а остальные без раздумий выбрасывайте.

Старайтесь избавиться от визуального беспорядка в холодильнике, и это в конце концов поможет вам сделать чище целый дом.



Холодильник нужно чистить / Фото Pexels

Создайте распорядок ежедневной уборки

Как только вы закончите ужин, используйте время перед сном, чтобы немного поубирать. Возьмите себе за привычку делать это каждый вечер. И вам необязательно выделять много времени – всего 15 минут в день будет вполне достаточно. Просто помойте посуду, протрите столешницы, а также можете подметать полы. Когда время истечет, не продолжайте уборку дальше.

Один за один

Это простое правило поможет вам прекратить накопление ненужных вещей. Если вы, например, покупаете одну вещь, от другой нужно избавиться. Это поможет сделать дом намного чище и избежать большой части беспорядка.