Обращайте внимание на фазы Луны, которые имеют значительное влияние на то, как семена приживутся, насколько хорошо будут расти и какое количество плодов даст, пишут Porady 24.

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Растения развиваются под влиянием астрономических фаз Луны, поэтому стоит следить за посевным календарем, чтобы определить лучшее время посадки. Рекомендуется сажать что-либо на огороде в период Растущей Луны, а вот избегать посадки стоит в тот период, когда Луна является Новолунием.

С учетом особенностей посевного лунного календаря, советуем сажать или выкапывать овощи в благоприятный период, а от любых дел на огороде надо отказаться.

Фазы Луны в августе 2024 года

Убывающая Луна : 1 – 3 августа;

: 1 – 3 августа; Новая Луна : 4 – 5 августа;

: 4 – 5 августа; Растущая Луна : 6 – 18 августа;

: 6 – 18 августа; Полнолуние : 19 – 20 августа;

: 19 – 20 августа; Убывающая Луна: 21 – 31 августа.

В благоприятные дни советуем собрать все овощи, которые уже созреют и дадут урожай. В августе собирают огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, фрукты и ягоды. Также в этом месяце уже можно выкапывать картофель, если вы посадили его в апреле или в начале мая.

А что же делать с пустой грядкой? Огородники знают все секреты и советуют использовать огород в последний месяц лета максимально эффективно.



В августе активно собирают урожай / Фото Pexels

Растущая Луна

Оказывается, что ни один месяц лета не является таким благоприятным для посадки, как август. На грядках можете смело высаживать цветы, зелень и овощи, которые успеют дать свои плоды еще до первых осенних заморозков.

Сажайте в августе лук, укроп, салат, шпинат, петрушку и руколу. Что касается цветов, то лучше всего для посадки подходит садовый колокольчик, маргаритки, гиацинты и нарциссы.

Полнолуние

Два дня ( 19 – 20 августа) попробуйте отказаться от любых огородных работ. Не планируйте в эти дни посадку растений или выкапывание картофеля, поскольку овощи станут уязвимыми и могут плохо прижиться.

Убывающая Луна

В это время стоит сажать ранние сорта свеклы, моркови и лука. Также можете сделать засев щавеля или петрушки на зиму. Уже весной появятся первые всходы. Дачники говорят, что в августе полезно укоренять деревья, поэтому на участке можете высаживать хвойные деревья или сирень.

Новолуние

Период не является благоприятным для огородных работ. Лучше в это время обработайте грядки и уберите всевозможную ботву. Можете консервировать собранные овощи на зиму или готовить варенье из фруктов и ягод.