Що прибрати у саду та на городі перед Великоднем: потрібно знати

Великдень – це важливе свято, до якого потрібно як слід підготуватися. Чимало господинь прибирають у домі перед неділею, та подбати потрібно також і про чистоту городу та саду.

Весняне тепло вже давно настало, а це значить, що варто братися за чимало городніх і садових завдань. І деякі з них особливо важливо завершити до 5 травня – щоб зустріти Великдень на чистій і охайній ділянці. І Поради 24 підібрали кілька важливих речей, на які потрібно звернути увагу до настання свята.

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Почніть з огляду саду

Перше, що вам потрібно зробити – це неспішно пройтися своєю ділянкою і приділити увагу занедбаним частинам саду та городу. Оцініть усю шкоду, яку земля та дерева отримали від морозу. Ця початкова перевірка дасть вам цінну інформацію щодо того, що вам потрібно робити далі – які сфери потребують уваги, і де вам може знадобитися додаткова допомога.

Весняне прополювання

Перед настанням Великодня ви точно захочете позбутися бур'янів у себе в саду та на городі. Перевірте, чи ретельно ви просапали грядки з вже посіяними культурами. Для того, щоб позбутися бур'янів на великих територіях, можна використовувати комбінації із ручних та хімічних методів прополки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Головне – зосередитися на тому, щоб висмикувати бур'ян повністю, із коренем – так ви зможете запобігти його повторному росту.

Приберіть сміття і закінчіть обрізки

Деякі рослини потребують весняної обрізки, яку точно потрібно завершити до Великодня. Окрім того, будьте уважні до куп сіна, сухих бур'янів та опалого листя, що можуть ще лежати у вас в саду і на городі.

Їх обов'язково потрібно зібрати і перенести в одне місце, щоб надати саду більш охайного вигляду.



До Великодня потрібно прибрати в саду / Фото Pexels

Побіліть хату

Ще одна важлива господарська справа, яку намагаються завершити до Великодня – це побілка хати, щоб вона, як і сад та город, виглядала охайно та красиво.