Прибирайте ці 5 речей щоранку, і оселя завжди буде бездоганно чиста

Прибирання дому – це неприємний обов'язок, який більшість людей роками намагається звести до мінімуму. І вироблення рутини, де ви щодня прибираєте потрохи, допоможе у цьому.

Щоденне прибирання для багатьох здається нереалістичним та надто клопітним завданням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, ви будете здивовані, коли виявите, що це тільки зменшує загальну кількість миття та чищення, що вам доводиться виконувати протягом тижня.

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Прибирайте речі після їхнього використання

Порада номер один, яку дають експерти з прибирання – це ставити речі на місця одразу ж після того, як ви їх використаєте. Завжди набагато простіше витратити кілька секунд чи хвилину, аби прибрати книгу чи помити тарілку, ніж наприкінці дня чи тижня розбиратися з купами безладу.

Застеляйте ліжко

Прибране та охайне ліжко відразу створює відчуття порядку у спальні, і ніхто не любить знову загортатися у зім'яту постіль після напруженого та довгого дня. А ось застеляння ліжка гарантує, що ввечері ви повернетеся до охайного місця для відпочинку.



Ліжко потрібно застеляти з самого ранку / Фото Pexels

Протирайте стільниці після кожного прийому їжі

Якщо ви не пролили нічого під час обіду, це завдання забере у вас лічені секунди. Окрім того, якщо ви будете прибирати столи після кожного прийому їжі, плями та забруднення не встигнуть ввібратися у поверхню, і підтримувати блиск стільниць буде в рази простіше.

Розбирайте речі, щойно вони потрапляють у дім

Якщо вам здається, що купа пошти у коридорі множиться наче сама собою, ймовірно, ви ще не впоралися з ще однією проблемою, про яку говорять експерти з чистоти. Речі потрібно розбирати одразу ж після того, як вони потрапляють до дому.

Це значить одразу ж розкладати продукти у холодильник чи шафу, вішати одяг на вішаки та сортувати пошту, викидаючи непотрібне.

Очищайте кухонну раковину

Брудна раковина, наповнена немитим посудом, може одразу створити неохайний вигляд кухні. І кому подобається після пробудження заходити на брудну кухню? Тож експерти радять з вечора мити увесь посуд та протирати раковину, аби на ній не лишалося крапель.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна елементарно відчистити крани до блиску.