Ці 5 речей завжди потрібно прибирати перед приходом гостей

Прихід гостей – це радісна подія, але водночас і стрес для людини, яка їх приймає. Адже потрібно подбати про пригощення та чистоту квартири – а вслідкувати за усім буває непросто.

Прибирання оселі перед приходом гостей – це важливе завдання, якому, втім, не хочеться приділяти аж надто багато часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І тому варто запам'ятати кілька основних речей, які потрібно зробити передусім.

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Зверніть увагу на безлад

Безладна купа пошти при вході чи гора немитого посуду – це те, що точно приверне увагу ваших гостей, та й загалом створює відчуття хаосу. І якщо у вас є всього кілька хвилин, аби підготуватися до неочікуваних гостей, ви можете скласти непотріб у кошик та заховати його на потім, або ж скласти посуд у посудомийну машину, якщо немає часу його мити.

Але не забудьте подбати про цей безлад після того, як гості підуть, а не залишайте його чекати надто довго у темному кутку оселі.

Винесіть сміття

Переповнений сміттєвий бак на кухні чи в туалеті – це те, що може створити негативне враження про ваш дім, навіть якщо він досить чистий. Окрім того, сміття у відрі може зіпсувати запах у вашому домі, тож подбати про це перед приходом гостей – досить вдала ідея.



Сміття перед приходом гостей потрібно винести / Фото Pexels

Швидко протріть поверхні

Крихти на стільницях на кухні чи волосся у раковині ванної кімнати можуть створити відчуття бруду у вашому домі. Все, що потрібно зробити – це взяти ганчірку з мікрофібри та швидко очистити поверхні у вітальні, кухні та ванній.

Швидко приберіть у ванній

Ванні кімнати – це простори, що досить легко забруднюються, і якщо ваші гості залишаються на кілька годин, комусь доведеться її відвідати. Швидко витріть унітаз, раковину та покладіть свіжий рушник для гостей.

Дуже часто у ванній з'являється грибок, який може зіпсувати враження гостей від кімнати. Раніше ми вже розповідали, як можна легко прибрати цвіль з ванної кімнати.

Освіжіть місце, де будете проводити час

Звісно ж, основну увагу потрібно звернути на кімнати, у яких ви збираєтеся приймати гостей. Якщо це обід, тоді потрібно найбільше поприбирати на кухні, а якщо зустріч у вітальні – тоді варто приділити час, що лишився, на прибирання безладу у ній.