Позбудьтеся цих 5 звичок, якщо хочете стати щасливішою і позитивнішою людиною

Ви могли би про це вже здогадуватися, та деякі звички можуть привести до того, що ви будете відчувати себе більш оптимістично. І тут мовиться навіть не про те, що ви повинні робити, а радше про те, чого ви не маєте робити.

Якщо ви серйозно прагнете до того, щоб досягти більш позитивного та щасливого самопочуття, вам варто розпрощатися із кількома звичками. Вони – наче тягарі, що стримують вас від розкриття повного потенціалу.

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Негативне упередження

Одна із найпоширеніших звичок, що можуть тягнути вас вниз – це негативне упередження, тобто тенденція надмірно зосереджуватися на негативних подіях та ігнорувати позитивні.

Певною мірою це механізм виживання, що закладений у мозок ще із ранніх днів існування людини. Ідея полягає в тому, що ми можемо уникнути загрози, якщо заздалегідь розпізнаємо її. Втім, як би це не було корисно раніше, у сучасному світі це може тільки нашкодити вашому саморозвитку.

Хронічні скарги

Певно, у всіх є така знайома людина, що, здається, постійно скаржиться. Можливо, ви, навіть не підозрюючи про це, самі є такою людиною. Адже хронічні скарги – це та звичка, у яку впадає чимало людей, навіть не помічаючи цього.

Відмова від звички постійно скаржитися може стати тим змінним кроком на вашому шляху до становлення як більш позитивна та щаслива людина.

Життя на автопілоті

У нашому швидкоплинному світі дуже легко поринути у буденність і жити наче на автопілоті. Дуже часто ми кидаємося від одного завдання до іншого і постійно роздумуємо над тим, що буде далі, забуваючи про те, що відбувається тут і зараз.

Та уважність вчить нас бути присутніми. Спробуйте уповільнити темп життя та насолоджуватися кожною миттю, намагатися помічати маленькі радості, що відбуваються щодня.



Варто насолоджуватися кожною миттю / Фото Pexels

Опір змінам

Зміни – це постійна частина нашого життя, і нічого не залишається сталим назавжди. Втім, чимало людей противляться змінам, намагаючись чіплятися за звичне і зручне навіть тоді, коли воно насправді не йде нам на користь.

Коли ви дозволяєте собі адаптуватися, це зрештою також означає розвиток і те, що ви стаєте більш позитивними та щасливими особистостями.

Відсутність співчуття до себе

Чимало людей є своїми ж найгіршими критиками. І часто люди судять себе занадто суворо і зосереджуються на своїх недоліках і невдачах, надто рідко виявляючи до себе ту доброту і співчуття, що готові дати іншим.

Та надмірна суворість до себе може бути неймовірно шкідливою – саме це підриває вашу самооцінку та сприяє розвитку негативу, а також перешкоджає здатності відновлюватися після невдач.