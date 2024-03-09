Окріп не здатен проштовхнути залишки їжі, які накопичилися в трубі, тому прочищати засмічені стоки ним не варто.

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У трубах з часом можуть накопичуватися на стінках жирові відкладення, до яких прилипають шматочки їжі. Тоді труба забивається та не дає пройти воді. Коли ви заливаєте окріп, то лише шкодите водопровідній системі. Гаряча вода здатна деформувати та розплавити пластикові труби.



Окріп може зіпсувати трубу / Фото Pexels

Як уникнути засмічення в крані

У побуті ми звикли користуватися спеціальними засобами для усунення засмічення з труб, який ми називаємо «кротом». У багатьох випадках гранули та рідина добре справляються з проблемою, однак деякі фахівці радять відмовлятися від них, адже часте використання також може пошкодити трубу.

Найкращим інструментом є дренажна змія – це довгий шматок згорнутого металевого дроту, який прикріплений до металевого кабелю. Його треба прикріпити до кривошипа та повертати ним, щоб повернути трос. Таким чином ви усунете накопичені харчові продукти, які заблокували злив.

Що не можна ставити під раковиною

Під кухонною раковиною чимало людей люблять зберігати речі. Однак темне та вологе місце – це середовище для розмноження цвілі, тому деякі предмети там зберігати не варто.

Не можна під раковиною зберігати засоби для чищення, оскільки вони легкодоступні для дітей чи домашніх улюбленців, цибулю, картоплю, корм для тварин та губки, які утримують вологу та можуть розвивати в собі багато бактерій.