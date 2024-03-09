Кипяток не способен протолкнуть остатки пищи, которые накопились в трубе, поэтому прочищать засоренные стоки им не стоит.

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В трубах со временем могут накапливаться на стенках жировые отложения, к которым прилипают кусочки пищи. Тогда труба забивается и не дает пройти воде. Когда вы заливаете кипяток, то только вредите водопроводной системе. Горячая вода способна деформировать и расплавить пластиковые трубы.



Окреп может испортить трубу / Фото Pexels

Как избежать засорения в кране

В быту мы привыкли пользоваться специальными средствами для устранения засора из труб, который мы называем "кротом". Во многих случаях гранулы и жидкость хорошо справляются с проблемой, однако некоторые специалисты советуют отказываться от них, ведь частое использование также может повредить трубу.

Лучшим инструментом является дренажная змея – это длинный кусок свернутого металлического провода, который прикреплен к металлическому кабелю. Его надо прикрепить к кривошипу и поворачивать им, чтобы повернуть трос. Таким образом вы устраните накопленные пищевые продукты, которые заблокировали слив.

Что нельзя ставить под раковиной

Под кухонной раковиной многие люди любят хранить вещи. Однако темное и влажное место – это среда для размножения плесени, поэтому некоторые предметы там хранить там не стоит.

Нельзя под раковиной хранить средства для чистки, поскольку они легкодоступны для детей или домашних любимцев, лук, картофель, корм для животных и губки, которые удерживают влагу и могут развивать в себе много бактерий.