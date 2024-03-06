Темные и влажные места – именно такие, как пространство под раковиной, очень легко могут стать отличной средой для размножения плесени, которая может испортить ваши вещи. К тому же влажность может вызвать и немало других проблем. Поэтому вам нужно обратить внимание на то, что же вы храните у себя под раковиной.

Интересно Вот 4 главных правила обустройства гостиной, о которых стоит помнить

Средства для чистки

Существует несколько причин, по которым моющие средства не стоит хранить под раковиной. Во-первых, такие места легкодоступны для детей и домашних животных, а чистящие средства могут представлять немалую опасность, если их проглотить.

Кроме того, утечки из сантехники могут повредить контейнеры ваших средств, а это приведет к разливу или утечке химикатов. А многие средства для чистки к тому же требуют надлежащей вентиляции, которой точно нет в зоне под раковиной.

Лук или картофель

Оба эти продукты нужно хранить в прохладном и темном месте – и, казалось бы, ящик под раковиной подпадает под эти критерии. Однако есть еще и третье требование – это место должно быть сухим, а под раковиной точно будет больше влаги, чем вам нужно.

Лук и картофель также часто хранят в таких пакетах или ящиках, обеспечивающих циркуляцию воздуха, а это делает их уязвимыми к утечкам, что могут случиться у вас под раковиной.



Не стоит хранить лук под раковиной / Фото Pexels

Корм для домашних животных

Конечно, вы не хотели бы хранить под раковиной свою пищу. По той же причине не стоит класть туда корм для вашего домашнего любимца. Ведь хранение в таком месте может повысить риск заражения продуктов, и потенциальные разливы и утечки могут загрязнить корм для животного, и это подвергнет вашего любимца воздействию вредных бактерий или даже химикатов.

Губки

Губки – это буквально идеальная среда для роста бактерий, и все – благодаря их пористой природе и способности удерживать влагу. И поэтому пространство под раковиной – далеко не лучшее место для их хранения, ведь там они могут стать влажными, а также в них появятся бактерии, а со временем также неприятные запахи и плесень.

Контейнеры для еды

Не стоит складывать контейнеры для еды в пространство под вашей раковиной. Дело в том, что конденсат или капли из труб, которые не являются полностью герметичными, могут перенестись и на вашу пищу.

Гораздо лучшим местом для хранения стали бы кухонные шкафы или кладовая.