Темні та вологі місця – саме такі, як простір під раковиною, дуже легко можуть стати чудовим середовищем для розмноження цвілі, яка може зіпсувати ваші речі. До того ж вологість може викликати і чимало інших проблем. Тож вам потрібно звернути увагу на те, що ж ви зберігаєте у себе під раковиною.

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Засоби для чищення

Існує кілька причин, з яких мийні засоби не варто зберігати під раковиною. По-перше, такі місця є легкодоступними для дітей та домашніх тварин, а засоби для чищення можуть становити чималу небезпеку, якщо їх проковтнути.

Окрім того, витоки із сантехніки можуть пошкодити контейнери ваших засобів, а це призведе до розливу чи витоку хімікатів. А чимало засобів для чищення до того ж потребують належної вентиляції, якої точно немає у зоні під раковиною.

Цибуля чи картопля

Обидва ці продукти потрібно зберігати у прохолодному і темному місці – і, здавалося б, ящик під раковиною підпадає під ці критерії. Проте є ще і третя вимога – це місце має бути сухим, а під раковиною точно буде більше вологи, ніж вам потрібно.

Цибулю та картоплю також часто зберігають у таких пакетах чи ящиках, що забезпечують циркуляцію повітря, а це робить їх уразливими до витоків, що можуть трапитися у вас під раковиною.



Не варто зберігати цибулю під раковиною / Фото Pexels

Корм для домашніх тварин

Звісно, ви не хотіли би зберігати під раковиною свою їжу. З тієї ж причини не варто класти туди корм для вашого домашнього улюбленця. Адже зберігання у такому місці може підвищити ризик зараження продуктів, і потенційні розливи і витоки можуть забруднити корм для тварини, і це піддасть вашого улюбленця впливу шкідливих бактерій чи навіть хімікатів.

Губки

Губки – це буквально ідеальне середовище для росту бактерій, і все – завдяки їхній пористій природі та здатності утримувати вологу. І через це простір під раковиною – далеко не найкраще місце для їхнього зберігання, адже там вони можуть стати вологими, а також у них з'являться бактерії, а з часом також неприємні запахи та цвіль.

Контейнери для їжі

Не варто складати контейнери для їжі у простір під вашою раковиною. Річ у тому, що конденсат чи краплі з труб, які не є повністю герметичними, можуть перенестися і на вашу їжу.

Набагато кращим місцем для зберігання стали би кухонні шафи або комора.