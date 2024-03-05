Розставити меблі у вітальні може бути зовсім непросто, особливо у випадку, коли кімната зовсім невелика. Та кілька головних правил щодо облаштування простору точно допоможуть вам виправити ситуацію.

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Почніть із головної точки

Перед тим, як починати взагалі щось робити, дизайнерка Тамарра Юніс з Union of Art Interiors рекомендує спершу знайти у вашій вітальні координаційну точку, і потім працювати вже довкола неї.

Це може бути ваш телевізор, або ваш казковий затишний камін, або чудова сімейна реліквія, на яку ви любите дивитися... Що б це не було, виберіть це та створіть решту, – поділилася експертка.

Якщо ви все ще не впевнені, де саме може бути ваша фокусна точка, роззирніться кімнатою та зверніть увагу на важливі архітектурні деталі. Можливо, це великий телевізор, арка чи камін? Все це може дати вам підказку.

Дотримуйтеся правила 2:3

Диван, без усяких сумнівів – це найважливіший і, певно, найбільший предмет кімнати. Та він точно не має бути завеликим, тож важливо вирахувати правильний масштаб перед тим, як робити таку серйозну покупку.

Універсальне правило, яке може допомогти вам у цьому непростому виборі – це 2:3, і воно передбачає, що ваш диван має бути не більшим, ніж 2/3 довжини вашої стіни.

Втім, якщо ваша вітальня слугує також за домашній офіс чи їдальню, це може бути неможливо. Якщо ви хочете створити багатозадачний простір, набагато кращим рішенням буде прислухатися до власної інтуїції.



Диван не має бути надто великим / Фото Pexels

Дайте дивану трохи простору

Попри те, що диван не варто ставити біля стіни, це може бути неможливо, якщо ви живете у квартирі чи ваша вітальня насправді зовсім невелика. У такому випадку вам все одно потрібно залишити між стінами і диванам хоча би 5 – 10 сантиметрів простору.

Це допоможе із доступом до драпіровок та штор і так вам буде набагато простіше прибирати.

Вимірюйте перед покупками

Складання вітальні вашої мрії може бути схожим на пазл, і в ньому все має підходити ідеально. І якщо ви хочете купити меблі, вам варто враховувати не тільки їхній вигляд, але і розмір, тож не забудьте детально виміряти все перед тим, як здійснювати покупку.

Для найкращого ефекту ви можете взяти малярну стрічку та рулетку і намітити обриси усіх меблів на підлозі – так ви будете впевнені у тому, що всі меблі влізуть і не виглядатимуть надто громіздкими.