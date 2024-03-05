Расставить мебель в гостиной может быть совсем непросто, особенно в случае, когда комната совсем небольшая. Но несколько главных правил по обустройству пространства точно помогут вам исправить ситуацию.

Интересно Как использовать крахмал в быту: уникальные применения, которые облегчат жизнь

Начните с главной точки

Перед тем, как начинать вообще что-то делать, дизайнер Тамарра Юнис с Union of Art Interiors рекомендует сначала найти в вашей гостиной координационную точку, и затем работать уже вокруг нее.

Это может быть ваш телевизор, или ваш сказочный уютный камин, или замечательная семейная реликвия, на которую вы любите смотреть ... Что бы это ни было, выберите это и создайте остальные, – поделилась експертка.

Если вы все еще не уверены, где именно может быть ваша фокусная точка, осмотритесь по комнате и обратите внимание на важные архитектурные детали. Возможно, это большой телевизор, арка или камин? Все это может дать вам подсказку.

Придерживайтесь правила 2:3

Диван, без всяких сомнений – это самый важный и, вероятно, самый большой предмет комнаты. Но он точно не должен быть слишком большим, поэтому важно вычислить правильный масштаб перед тем, как делать такую серьезную покупку.

Универсальное правило, которое может помочь вам в этом непростом выборе – это 2:3, и оно предусматривает, что ваш диван должен быть не больше, чем 2/3 длины вашей стены.

Впрочем, если ваша гостиная служит также домашним офисом или столовой, это может быть невозможно. Если вы хотите создать многозадачное пространство, гораздо лучшим решением будет прислушаться к собственной интуиции.



Диван не должен быть слишком большим / Фото Pexels

Дайте дивану немного пространства

Несмотря на то, что диван не стоит ставить у стены, это может быть невозможно, если вы живете в квартире или ваша гостиная на самом деле совсем небольшая. В таком случае вам все равно нужно оставить между стенами и диванам хотя бы 5 – 10 сантиметров пространства.

Это поможет с доступом к драпировкам и шторам и так вам будет гораздо проще убирать.

Измеряйте перед покупками

Составление гостиной вашей мечты может быть похожим на пазл, и в нем все должно подходить идеально. И если вы хотите купить мебель, вам стоит учитывать не только их вид, но и размер, поэтому не забудьте подробно измерить все перед тем, как совершать покупку.

Для лучшего эффекта вы можете взять малярную ленту и рулетку и наметить очертания всей мебели на полу – так вы будете уверены в том, что вся мебель влезет и не будет выглядеть слишком громоздкой.