Спирт відомий антисептичними властивостями, втім має значно ширше застосування в побуті, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Засіб може стати помічником у прибиранні, тому радимо дізнатися про кілька лайфхаків.

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Видалення плям з сантехніки

Етиловий спирт добре справляється з мінеральними відкладеннями, коли техніка стає тьмяною. Щоб прибрати плями, треба змочити ганчірку спиртом й протерти забруднені місця.

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Відновлення блиску дзеркал та вікон

У пульверизаторі змішайте склянку етилового спирту зі склянкою дистильованої води та столовою ложкою оцту. Перед використанням все добре збовтайте й нанесіть на поверхню, протираючи ганчіркою з мікрофібри. Засіб видаляє бруд, сліди від комах та жирні плями.

Очищення жирних кухонних поверхонь

Етиловий спирт чудово розчиняє жир. Треба лише змішати його в рівних частках з водою й протерти губкою чи ганчіркою, а після миття витерти на сухо ганчіркою з мікрофібри.



Етиловий спирт прибирає будь-які забруднення / Фото Pexels

Видалення наклейок зі скла та пластику

Часто на скляних банках чи контейнерах залишаються клейкі етикетки. Щоб розчинити залишки клею, потрібно нанести етиловий спирт й залишити на 15 хвилин. Далі залишки треба відскребти скребком.

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Видалення трав’яних плям з одягу

Щоб вивести плями від трави з одягу, потрібно змішати етиловий спирт з кількома краплями миючого засобу. Далі цю суміш треба нанести на пляму й втерти старою зубною щіткою, залишити на 20 хвилин, а тоді випрати.