Ці 6 речей потрібно викинути з комори до початку осені

Літні вихідні – це ідеальний час, аби трохи звільнити своє житло від мотлоху, який неодмінно накопичується за рік. І зазвичай його складають саме в комору, а тоді забувають.

Якщо ви відчуваєте, що вам досить складно підтримувати порядок в оселі, проблема може бути в тому, що у вашому домі зберігається надто багато речей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Старі меблі

Якщо ви відклали деякі старі меблі у підвал, гараж чи комору – зараз саме час ще раз переглянути, чи справді вони вам потрібні. Якщо за останні кілька місяців ви навіть не замислювалися про те, що вам їх не вистачає – можливо, це знак, що можна їх позбутися без зайвого жалю.

Невикористане спортивне спорядження

Зберігати речі для спорту, яким ви більше не займаєтеся, зовсім необов'язково. Дуже часто важко розлучитися з такими предметами, але якщо вони не приносять користі, значить, тільки займають місце у вашій шафі.

Старі рюкзаки та шкільне приладдя

Майже кожного року дітям перед школою доводиться купувати нові рюкзаки, пенали, папки та багато інших речей. І якщо старі вийшли з ладу, не варто чекати вдалого моменту, аби їх викинути – адже цей вдалий момент вже настав.



Старі рюкзаки не варто тримати вдома / Фото Pexels

Старий одяг

Тут варто бути безжальними: сортуйте одяг та взуття за розміром та сезоном, а також перевіряйте речі на наявність дірок, корисності та плям. Якщо ви розумієте, що за якимись критеріями одяг більше не відповідає вашим потребам, розлучайтеся з ним.

Стара фарба та засоби для чищення

Подібні речі мають свій термін придатності – але про це дуже часто забувають. Тож якщо ви виявили відро напівзасохлої фарби в себе в коморі, або ж пляшку засобу для миття, яку ви вже й не можете пригадати, коли купили, краще їх не використовувати.

До слова, раніше ми вже розповідали, яка одна річ блокує удачу та гроші в домі – її потрібно негайно викинути.

Незавершені проєкти

Якщо ви маєте незавершені вироби, художні проєкти чи ремонтні роботи, які ви не чіпали вже кілька років – саме час від них позбутися. Це ж стосується і залишків матеріалів від вже завершених проєктів. Звісно, ви ніколи не знаєте, чи знадобляться вони вам у майбутньому – та зберігати їх задля примарної можливості використати через десять років все ж не варто, особливо в умовах дуже обмеженого простору.