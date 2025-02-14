5 речей, які негайно треба викинути з горища: вони захаращують простір
- Для очищення горища рекомендується викинути зламану техніку, застарілу електроніку, картонні коробки з непотрібними предметами, старі меблі та предмети, схильні до гниття.
- Захаращені горища можуть стати місцем проживання гризунів, тому важливо підтримувати чистоту та порядок.
Прибирання на горищі для багатьох може бути складним завданням. Та якщо правильно підійти до справи, то можна за незначну кількість часу все прибрати й очистити простір викинувши речі, які лише займають багато місця.
На захаращених горищах можуть завестися гризуни, тому потрібно подбати про те, щоб простір був чистим, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.
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Перед тим, як ґрунтовно розпочинати очищення простору, радимо звернути увагу на кілька речей, які обов’язково потрібно викинути. Це стосується побутових приладів, які не працювали роками й до речей, які не мають ніякої практичної цінності.
Зламана техніка
Не треба тримати на горищі старий електричний чайник чи будь-яку іншу побутову техніку, яка давно вийшла з ладу. Здайте її в спеціальне місце для переробки та утилізації й звільніть простір.
Застаріла електроніка
Не потрібно тримати на горищі електронні пристрої, якими вже давно не користуєтеся. Якщо вони робочі – продайте, якщо ні – здайте на утилізацію, а батарейки викиньте в спеціальні контейнери.
Картонні коробки із зайвими предметами
У кожного на горищі точно знайдуться картонні коробки, в яких є безліч непотрібних речей. Вміст таких коробок із зайвими предметами є магнітом для комах та мишей, тому якнайшвидше позбувайтеся від них.
На горищі треба позбутися зайвих речей / Фото Pexels
Старі та пошкоджені меблі
Є речі, які нам шкода викидати, але якщо деякі меблі на горищі, то це означає, що час з ними прощатися, оскільки вони точно не займуть місце у вашій спальні чи вітальні. Зберегти їх можна лише у випадку, якщо вам подобаються вінтажні меблі й ви віддасте їх на реставрацію.
Предмети схильні до гниття
Старі журнали, папери та одяг потенційно є схильними до гниття, тому від них треба позбутися. Зберіть їх та викиньте в сміття, оскільки такі предмети є точно зайвими й непотрібними. В іншому випадку, деякий одяг можна попрати й віддати тим, хто в цьому має потребу, а книги та журнали здати на макулатуру.