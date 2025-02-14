Зневажати цим правилом не варто, оскільки шторку для душу потрібно прати постійно, бо окрім цвілі, на ній накопичується багато мильних залишків, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living.

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Як часто треба прати шторку для душу

Експерти з прибирання зазначають, що шторку потрібно прати раз на місяць. Таким чином ви зменшите розвиток цвілі та бактерій у вологому середовищі. На вологій шторці накопичуються мікроби, тому якщо у квартирі живе багато людей, які використовують ванну, тоді шторку доведеться прати ще частіше.

Люди, які живуть наодинці й приймають душ раз на день, можуть прати шторку приблизно раз на два місяці. У такому випадку. Щоб уникнути потенційних бактерій, потрібно розбризкувати матеріал миючим засобом й протирати раз на тиждень, щоб уникнути росту мікробів.



Чистити шторку душа потрібно постійно / Фото Pexels

Щоб уникнути росту мікробів, душова шторка повинна бути сухою, а це означає, що у ванній має бути хороша вентиляція. Деякі види цвілі можуть рости дуже швидко й з’явитися вже через 24 години, тому уникайте тривалої вологості матеріалу.

Як очистити шторку для душу

Якщо на етикетці пише, що шторку можна прати в пральній машинці, то можете її помістити в прання, використовуючи теплу воду й натуральний порошок, чи суміш з оцтом та харчовою содою.

А от пластикові шторки потрібно прати вручну. Їх треба посипати харчовою содою на вологу тканину з мікрофібри, потерти штору й добре промити водою, а тоді повісити для висихання.

Окрім того, експерти кажуть, що можна наповнити ванну теплою чи гарячою водою, додавши столову ложку порошку й четвертину чашки харчової соди. Залишіть на 15 хвилин для кращого результату, а тоді виперіть вручну за допомогою м’якої губки, яка допоможе відчистити залишки миючих засобів.