Ці 5 речей потрібно викинути з холодильника прямо зараз

Холодильник – це дуже популярний та корисний прилад, який є у кожному домі. Але чимало людей стикаються з проблемою – навіть у ньому продукти псуються надто швидко, а також виникає неприємний запах.

З усіх місць, де ви проводите прибирання вдома, забути про холодильник найпростіше. Втім, без регулярного очищення від сміття цей простір може дуже швидко перетворитися на масу забутої їжі, пролитих напоїв та неприємних запахів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Протерміновані продукти

Звісно, це може здаватися очевидним, але немає сенсу зберігати у холодильнику продукти, які зіпсувалися. Також потрібно викинути слизькі овочі, що вже зів'яли, фрукти, які мають дивний запах, та усі продукти, що неможливо зберегти.

І не потрібно чекати, поки всі продукти зіпсуються – просто виділяйте п'ять хвилин на тиждень, аби перевірити терміни придатності їжі в холодильнику та викинути все, що вже не можна їсти.

Соуси, які ви ніколи не використовуєте

В багатьох холодильниках на бічних полицях можна побачити цілі "кладовища" соусів, які ніколи не використовуються. Термін придатності цих продуктів може бути дуже довгим, але немає причини зберігати продукти, якими ви не плануєте користуватися.

Запитайте себе, чи використовували ви цю приправу, чи соус протягом останніх кількох місяців, і чи вона взагалі вам подобається. Якщо відповідь – ні, тоді варто її викинути.

Їжа, яка вам не сподобалася

Ви купили нову закуску чи продукт, який вам не сподобався на смак? Не дозволяйте йому займати місце в холодильнику і поступово псуватися. Якщо ви не збираєтеся їсти продукт, його варто викинути. І це нормально – усі люди час від часу купують продукти, які потім не подобаються. Головне – не дати їжі зіпсуватися в холодильнику та не робити ту саму помилку двічі.



Не варто зберігати несмачну їжу / Фото Pexels

Таємничі контейнери

Певно, усі користуються харчовими контейнерами, де зберігаються залишки страв, або ж інша їжа, яку ви вже навіть не пам'ятаєте, як туди клали. Якщо ви не можете розпізнати продукт, або ж згадати, як довго він стоїть на полиці, не варто його їсти – краще попрощатися з ним.

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Кілька однакових продуктів

Звісно, всі час від часу роблять помилки – наприклад, відкрили три банки з соусом водночас. Зрештою, ви використаєте усі три – але вони займають чимало місця на полицях.

Якщо у вас вже є три відкриті банки, тоді краще буде об'єднати кілька напівпорожніх пляшок заправки в одну та позбутися порожніх банок.