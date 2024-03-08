Висівання деяких культур та квітів можна почати вже в березні, і для дачників дуже важливо не пропустити цей місяць городніх робіт. Окрім того, в цей місяць можна вже почати і висаджувати дерева, які не бояться заморозків.

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Що потрібно садити і сіяти у березні

Перше, що ви можете зробити із самим початком весни – це висаджувати нові плодово-ягідні дерева. Для того, щоб перевірити, чи ґрунт готовий до посадки дерев, вам потрібно перевірити, чи є у землі промерзлі грудочки. Якщо льоду там немає, ви можете спокійно розпочинати висаджування дерев.

Березень найкраще підходить для того, щоб садити яблуні, абрикоси, сливи, груші, черешні та горіхи. А у південних регіонах країни у цей місяць вже можна садити персики та вишні. Втім, переконайтеся, що бруньки на саджанцях не набрякли, адже це може призвести до проблем під час росту.



У березні можна садити деякі плодові дерева / Фото Pexels

Ще одне завдання, за яке потрібно взятися на початку весни – це провести обробку саду від шкідників. Коли температура повітря піднімається вище за п'ять градусів, це можна вже робити, і саме ці заходи допоможуть вберегти дерева та кущі. Пам'ятайте: обробки потрібно провести ще до того, як на ваших деревах з'являться бруньки.

Третє завдання – посадка розсади. У березні ви можете висіяти насіння для розсади, а ось в кінці весни вже висадити його у відкритий ґрунт. У березні варто посадити на розсаду помідори, капусту, перець та баклажани. Також можна зайнятися посадкою квасолі, ранньої моркви, буряків та огірків.

Втім, деякі овочі та квіти у березні можна садити вже у відкритий ґрунт. Серед цих культур – насіння редиски, ранньої моркви, зелені та буряка. А ось на клумбу ви можете висіяти ехінацею, петунію, айстри та дзвіночки. У цей період садівники також висаджують жасмин та бузок.