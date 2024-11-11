Зробіть це з новим гаманцем: так у ньому завжди будуть гроші

Наші пращури мали чимало прикмет щодо того, що потрібно зробити з гаманцем перед тим, як використовувати його. Ці прості речі можуть привабити до вас достаток.

Виявляється, деякі начебто звичайні дії можуть бути корисними для залучення багатства, повідомляє 24 Канал. І провести їх потрібно над новим гаманцем, і якомога швидше.

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Як привабити до гаманця гроші

Виявляється, після того, як ви купите чи вам подарують гаманець, його не варто відразу ж використовувати. Існує повір'я про те, що спершу його потрібно набити купюрами та відкласти на тиждень у затишне місце. Таким чином він зарядиться енергією та потім буде завжди наповненим грошима.

Інший спосіб притягнути багатство – це покласти ювелірні вироби у гаманець та примовляти: "Нехай відтепер в мій гаманець на добро прибуває золото й срібло". Такий гаманець також потрібно на тиждень відкласти у спокійне місце.

Інший спосіб – це використання місячного світла, але цей метод потрібно обов'язково використовувати на висхідний Місяць. Покладіть гаманець на підвіконня, поклавши в нього паперові купюри. Промені Місяця мають падати на гаманець, і процедуру потрібно проводити протягом тижня.



Деякі дії можуть притягнути гроші / Фото Pexels

Окрім того, можна в гаманець покласти і деякі предмети, які, як переконують езотерики, можуть притягнути до вас достаток та багатство: