Зробіть це з новим гаманцем: так у ньому завжди будуть гроші
Наші пращури мали чимало прикмет щодо того, що потрібно зробити з гаманцем перед тим, як використовувати його. Ці прості речі можуть привабити до вас достаток.
Виявляється, деякі начебто звичайні дії можуть бути корисними для залучення багатства, повідомляє 24 Канал. І провести їх потрібно над новим гаманцем, і якомога швидше.
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Як привабити до гаманця гроші
Виявляється, після того, як ви купите чи вам подарують гаманець, його не варто відразу ж використовувати. Існує повір'я про те, що спершу його потрібно набити купюрами та відкласти на тиждень у затишне місце. Таким чином він зарядиться енергією та потім буде завжди наповненим грошима.
Інший спосіб притягнути багатство – це покласти ювелірні вироби у гаманець та примовляти: "Нехай відтепер в мій гаманець на добро прибуває золото й срібло". Такий гаманець також потрібно на тиждень відкласти у спокійне місце.
Інший спосіб – це використання місячного світла, але цей метод потрібно обов'язково використовувати на висхідний Місяць. Покладіть гаманець на підвіконня, поклавши в нього паперові купюри. Промені Місяця мають падати на гаманець, і процедуру потрібно проводити протягом тижня.
Деякі дії можуть притягнути гроші / Фото Pexels
Окрім того, можна в гаманець покласти і деякі предмети, які, як переконують езотерики, можуть притягнути до вас достаток та багатство:
- Бобові чи кавові зерна. Для того, щоб очистити енергетику від безгрошів'я чи повернути успіх у фінансах, варто носити у гаманці кілька квасолинок чи кавових зерняток.
- Пакетик дріжджів. Вважається, що від такого сусідства гроші ростимуть, як на дріжджах. Окрім того, деякі вірять, що цей продукт також приносить і щастя.
- Кориця. Хто не чув про ритуал пити у четвер каву з корицею, аби привабити гроші? Виявляється, у гаманці можна носити паличку кориці цілий тиждень, і діятиме це не гірше.
- Червона нитка. Червоний колір може притягнути великі гроші, тож найкраще, аби ваш гаманець був червоним. Якщо ж він іншого кольору, тоді можна покласти до нього червону нитку.
- Щаслива купюра чи монета. Якщо ви знайшли монетку чи вам подарували купюру, обов'язково тримайте ці гроші у гаманці. Така річ стане магнітом та буде притягувати у життя ще більше грошей.