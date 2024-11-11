Сделайте это с новым кошельком: так в нем всегда будут деньги
Наши предки имели немало примет относительно того, что нужно сделать с кошельком перед тем, как использовать его. Эти простые вещи могут привлечь к вам достаток.
Оказывается, некоторые вроде бы обычные действия могут быть полезными для привлечения богатства, сообщает 24 Канал. И провести их нужно над новым кошельком, и как можно быстрее.
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Как привлечь в кошелек деньги
Оказывается, после того, как вы купите или вам подарят кошелек, его не стоит сразу же использовать. Существует поверье о том, что сначала его нужно набить купюрами и отложить на неделю в укромное место. Таким образом он зарядится энергией и потом будет всегда наполненным деньгами.
Другой способ привлечь богатство – это положить ювелирные изделия в кошелек и приговаривать: "Пусть отныне в мой кошелек на добро прибывает золото и серебро". Такой кошелек также нужно на неделю отложить в спокойное место.
Другой способ – это использование лунного света, но этот метод нужно обязательно использовать на восходящую Луну. Положите кошелек на подоконник, положив в него бумажные купюры. Лучи Луны должны падать на кошелек, и процедуру нужно проводить в течение недели.
Некоторые действия могут привлечь деньги / Фото Pexels
Кроме того, можно в кошелек положить и некоторые предметы, которые, как убеждают эзотерики, могут привлечь к вам достаток и богатство:
- Бобовые или кофейные зерна. Для того, чтобы очистить энергетику от безденежья или вернуть успех в финансах, стоит носить в кошельке несколько фасолинок или кофейных зернышек.
- Пакетик дрожжей. Считается, что от такого соседства деньги будут расти, как на дрожжах. Кроме того, некоторые верят, что этот продукт также приносит и счастье.
- Корица. Кто не слышал о ритуале пить в четверг кофе с корицей, чтобы привлечь деньги? Оказывается, в кошельке можно носить палочку корицы целую неделю, и действовать это будет не хуже.
- Красная нить. Красный цвет может привлечь большие деньги, поэтому лучше, чтобы ваш кошелек был красным. Если же он другого цвета, тогда можно положить в него красную нить.
- Счастливая купюра или монета. Если вы нашли монетку или вам подарили купюру, обязательно держите эти деньги в кошельке. Такая вещь станет магнитом и будет притягивать в жизнь еще больше денег.