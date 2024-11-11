Иногда случается такая ситуация, что сам элемент одежды еще выглядит хорошо, а вот наклейка или принт уже износились и начинают трескаться и отставать, сообщает 24 Канал. Это не значит, что футболку уже нужно отложить только для ношения дома. Ее можно легко перевоплотить.

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Как свести наклейку и принт с одежды?

Очень часто за подарок можно получить футболку с интересной картинкой, смешной шуткой и тому подобное. Вот только то, что казалось смешным и интересным несколько лет назад, сейчас может вызвать одно только разочарование.

Но перед тем, как разобраться с тем, как снять наклейку, нужно понять, какие есть виды принтов:

Термонаклейки. Отличить их можно по количеству цветов и их яркости. Фактуру ткани за такой наклейкой вы не увидите, а ее материал плотный. Гладить участок на одежде с такой наклейкой нельзя.

Отличить их можно по количеству цветов и их яркости. Фактуру ткани за такой наклейкой вы не увидите, а ее материал плотный. Гладить участок на одежде с такой наклейкой нельзя. Термопечать для нанесения изображения. В такой картинке вы заметите фактуру ткани через изображение, а сама картинка не очень плотная.

В такой картинке вы заметите фактуру ткани через изображение, а сама картинка не очень плотная. Трафаретная печать . Для нанесения такого изображения используется трафарет и вязкая краска. От такой картинки, к сожалению, можно избавиться только одним способом – выбросив вещь. Рисунок держится настолько крепко, что не сотрется даже за годы.

. Для нанесения такого изображения используется трафарет и вязкая краска. От такой картинки, к сожалению, можно избавиться только одним способом – выбросив вещь. Рисунок держится настолько крепко, что не сотрется даже за годы. Аппликация на виниловой основе. Обычно такие картинки состоят всего из двух цветов, и не плотные. Текстуру ткани можно увидеть, но не так хорошо, как во время термопечати.

Так как же свести картинки? Для всех способов, кроме трафаретной печати, подойдет метод с утюгом. Для этого нужно положить футболку на ровную поверхность, а под рисунок подложить полотенце с внутренней стороны футболки.



Принт можно вывести утюгом / Фото Pexels

Сверху на рисунок положите влажную ткань, смоченную в холодной воде. Хорошо отожмите ее, а тогда поставьте нагретый утюг на ткань и слегка нажмите на рисунок, чтобы хорошо его прогреть.

Снимите утюг, пока влажная ткань не просохла. Остатки рисунка можно очистить ножом. Повторяйте эту процедуру, пока принт не исчезнет полностью.