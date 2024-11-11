Гель-лак истощает ногти, поэтому они становятся ломкими и могут плохо расти, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Если же они начинают расслаиваться, тогда стоит прибегнуть к питательным маскам и ванночкам, которые помогут избежать ломкости.

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Маска из красного перца

0,5 чайной ложки молотого красного перца нужно смешать с 10 каплями кипяченой воды. Также туда стоит добавить 1 чайную ложку крема для рук, перемешать и подогреть на водяной бане. Все остудите, нанесите на ногти и держите 15 минут.

Маска с горчицей

Эта маска способна хорошо стимулировать рост ногтей. Нужно столовую ложку порошка развести с водой, добавить мед, перемешать и нанести на кончики ногтей. Далее наденьте резиновые перчатки и подождите 20 минут.

Маска с морской солью

Чтобы ногти не расслаивались и хорошо росли, воспользуйтесь маской с морской солью. Выжмите сок лимона и растворите в нем горсть соли. Кончики пальцев опустите и подержите в растворе 20 минут.



Маски для восстановления ногтей / Фото Pexels

Маска с лимоном

Разрежьте лимон, воткните в него ногти и держите 5 минут, чтобы они насытились лимонным соком, тогда ополосните руки водой и нанесите на ногти крем.

Маска с желатином

Желатиновая ванночка прекрасно укрепляет ногти. В стакане надо растворить половину ложки желатина, остудить раствор и опустить ногти внутрь на 15 минут. Эту процедуру можно выполнять дважды в неделю.

Отвар из целебных трав

Корень зверобоя, лопуха и цветки ромашки смешайте в равных частях. Залейте 2 столовые ложки смеси стаканом кипятка. Настаивайте около 15 минут и опустите в теплый настой кончики пальцев.