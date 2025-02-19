Варто поспішити: зробіть це на городі до кінця лютого

Попри те, що на вулиці ще зима, а температура залишається низькою, городники вже знають, що час відпочинку минув. До весни потрібно підготувати ділянку та виконати чимало важливих завдань.

Лютий – це місяць, коли у садівників та дачників завершуються зимові канікули, і починається робота. За цей місяць варто і висадити насіння на розсаду, і почати приводити до ладу сад і город, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma.

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Розплануйте майбутній сезон

Аби у березні і квітні не бігати магазинами з насінням у паніці, плануванням варто займатися ще у лютому. Подумайте, які рослини і де будете висаджувати на городі та проведіть ревізію запасів насіння. Можливо, у деякого закінчився термін придатності, а інше погано зарекомендувало себе попереднього сезону?

Також потрібно перевірити мінеральні добрива та підживлення. Використовувати протерміновані засоби точно не варто – вони зіпсують навіть найкраще насіння.

Подбайте про інвентар

Насіння та добрива – це ще не все, що потрібно для початку городнього сезону. Подивіться, що відбувається у вас в коморі: змастіть, наточіть, відремонтуйте чи замініть зламані інструменти, а також докупіть те, чого не вистачає.

Обріжте дерева

В середині лютого вже можна починати обрізку плодових дерев та формуванні їхньої крони. Обрізати потрібно все, що візуально постраждало від шкідників та грибків, а також позбудьтеся засохлих плодів з попереднього сезону.

Та рослини, які рано цвітуть, підрізати у лютому не можна – потрібно спершу дочекатися кінця цвітіння. Також можна зайнятися обрізкою троянд.



Обрізку дерев можна проводити у лютому / Фото Pexels

Захистіть сад від морозу, сонця та гризунів

На межі зими та весни можуть початися сильні перепади температури: вдень може бути +10, а вночі – мороз. Тож рослини варто захистити від заморозків та сонячних опіків. З цим може впоратися побілка, або ж агроволокно – в першу чергу біле.

Також не забудьте про полив рослин, які потребують його в лютому – зокрема хвойних та вічнозелених.

Розмножте хвойні рослини

Лютий – ідеальний час для того, аби розмножити ваші хвойні рослини живцюванням. Можна виростити таким чином ялину, тую чи ялівець. Для цього потрібно взяти бічні гілочки, відірвані разом зі шматком крони.

Живці спершу потрібно поставити у воду на 12 годин, а після цього висадити у замочений сфагнум, який стане субстратом.

Проведіть знезараження ґрунту

Якщо ви самостійно готуєте ґрунтові суміші, потрібно пам'ятати, що найбільша небезпека для них – це грибки, комахи-шкідники та бур'яни. І перед посадкою рослин ґрунт потрібно знезаразити – пестицидами або ж високою температурою.

Перекопайте перші грядки

Грядки для холодостійких культур, як-от морква, редиска, горох, цибуля та петрушка, можна починати перекопувати та розмічати ще у лютому. Зважайте, що на ділянці не має бути гною та вапна. Натомість підживити землю потрібно фосфатними чи калійними добривами.