Стоит поспешить: сделайте это на огороде до конца февраля

Несмотря на то, что на улице еще зима, а температура остается низкой, огородники уже знают, что время отдыха прошло. К весне нужно подготовить участок и выполнить немало важных задач.

Февраль – это месяц, когда у садоводов и дачников завершаются зимние каникулы, и начинается работа. За этот месяц стоит и высадить семена на рассаду, и начать приводить в порядок сад и огород, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma.

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Распланируйте будущий сезон

Чтобы в марте и апреле не бегать по магазинам с семенами в панике, планированием стоит заниматься еще в феврале. Подумайте, какие растения и где будете высаживать на огороде и проведите ревизию запасов семян. Возможно, у некоторых закончился срок годности, а другое плохо зарекомендовало себя в предыдущем сезоне?

Также нужно проверить минеральные удобрения и подкормки. Использовать просроченные средства точно не стоит – они испортят даже самые лучшие семена.

Позаботьтесь об инвентаре

Семена и удобрения – это еще не все, что нужно для начала огородного сезона. Посмотрите, что происходит у вас в кладовке: смажьте, наточите, отремонтируйте или замените сломанные инструменты, а также докупите то, чего не хватает.

Обрежьте деревья

В середине февраля уже можно начинать обрезку плодовых деревьев и формировании их кроны. Обрезать нужно все, что визуально пострадало от вредителей и грибков, а также избавьтесь от засохших плодов с предыдущего сезона.

И растения, которые рано цветут, подрезать в феврале нельзя – нужно сначала дождаться конца цветения. Также можно заняться обрезкой роз.



Обрезку деревьев можно проводить в феврале / Фото Pexels

Защитите сад от мороза, солнца и грызунов

На рубеже зимы и весны могут начаться сильные перепады температуры: днем может быть +10, а ночью – мороз. Поэтому растения следует защитить от заморозков и солнечных ожогов. С этим может справиться побелка, или агроволокно – в первую очередь белое.

Также не забудьте о поливе растений, которые нуждаются в нем в феврале – в частности хвойных и вечнозеленых.

Размножьте хвойные растения

Февраль – идеальное время для того, чтобы размножить ваши хвойные растения черенкованием. Можно вырастить таким образом ель, тую или можжевельник. Для этого нужно взять боковые веточки, оторванные вместе с куском кроны.

Черенки сначала нужно поставить в воду на 12 часов, а после этого высадить в замоченный сфагнум, который станет субстратом.

Проведите обеззараживание почвы

Если вы самостоятельно готовите почвенные смеси, нужно помнить, что самая большая опасность для них – это грибки, насекомые-вредители и сорняки. И перед посадкой растений почву нужно обеззаразить – пестицидами или же высокой температурой.

Перекопайте первые грядки

Грядки для холодостойких культур, например морковь, редис, горох, лук и петрушка, можно начинать перекапывать и размечать еще в феврале. Учитывайте, что на участке не должно быть навоза и извести. Зато подкормить землю нужно фосфатными или калийными удобрениями.